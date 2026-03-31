瑞士蝉联人均专利数冠军

瑞士专利申请量继续稳居全球前十。 Keystone-SDA

去年，瑞士共注册近1万项专利，全球排名第七，在欧洲国家中，仅次于德国和法国的、位列第三。除此之外，瑞士蝉联人均专利申请量最高的国家。

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欧洲专利局(European Patent Office, EPO)3月24日发布的年报显示，全球专利申请量首度突破20万份，同比增长1.4%。瑞士提交申请9914份，较2023年创下的申请纪录少0.5%。

从人口数量上看，瑞士每百万居民的专利申请量为1096份，远超芬兰(613份)、瑞典和丹麦(两国均为446份)。

尽管申请数量下降7.7%，医疗技术领域仍是瑞士专利申请量最多的领域(965份)。“其他消费产品”领域专利申请数增长12.7%(931份)，测量技术领域则下滑8.6%(830份)。

该报告同时指出，中国在欧洲专利申请量上仅次于美国和德国，位列第三，申请数量同比增长9.7%，是增长最快的主要国家之一。此外，华为作为2025年单一专利(具有单一效力的欧洲专利， 申请一经授权，专利权即可在所有参与“单一专利”制度的欧盟成员国中自动产生一致的保护效力)申请量前五名的企业。

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