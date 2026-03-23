Die Schweiz weiterhin unter den Top Ten bei den Patentanmeldungen

Keystone-SDA

Die Schweiz hat im vergangenen Jahr fast 10'000 Patente angemeldet. Damit liegt sie weltweit auf Platz sieben und in Europa auf Platz drei, hinter Deutschland und Frankreich. Sie ist das Land mit den meisten Patentanmeldungen pro Kopf.

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(Keystone-SDA) In seinem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht verzeichnet das Europäische Patentamt (EPA) erstmals mehr als 200’000 Patentanmeldungen aus aller Welt (+1,4 Prozent). Die Schweiz verzeichnet 9914 Anmeldungen, das sind 0,5 Prozent weniger als im Rekordjahr 2023.

Gemessen an der Bevölkerungszahl schneidet die Schweiz hervorragend ab: Sie verzeichnet 1096 Patentanmeldungen pro Million Einwohner. Damit liegt sie deutlich vor Finnland (613), Schweden und Dänemark (beide 446).

In der Schweiz hat der Bereich Medizintechnik trotz eines Rückgangs um 7,7 Prozent die meisten Patentanmeldungen eingereicht (965). Der Bereich»Sonstige Konsumgüter» verzeichnete einen Anstieg um 12,7 Prozent (931 Anmeldungen), während der Bereich Messtechnik um 8,6 Prozent zurückging (830).