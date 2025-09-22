瑞士银行驳回三分之一消费信贷申请
由于缺乏偿付能力，2024年，35.5%的消费信贷(Consumer credit, 是指银行或其他金融机构向个人消费者提供的各种非商业性贷款，主要用于满足日常消费或购买耐用消费品，而不是用于生产或投资。)申请被金融机构驳回。
瑞士信贷比较平台Kreditvergleich.ch的分析显示，这一比例创下历史新高，远高于前一年30.8%的拒绝率。瑞士中央信贷信息登记中心为该分析提供了数据来源。
相关声明同时指出，未偿还消费信贷合同总规模显著下降。可见，收紧的放贷政策已经实际作用于市场。
Kreditvergleich.ch平台的专家Joachim Kölmel评论道：“消费信贷申请拒批率创历史新高且放款规模萎缩，表明2024年的信贷市场不仅规模缩小，且更加挑剔。”
自2025年1月1日起，瑞士实施新的消费信贷最高利率：现金贷款(例如分期贷款)为11%(之前为12%)，透支贷款(例如信用卡债务)为13%(之前为14%)。该调整由瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)根据基准利率确定，反映了当前的低利率环境，但消费信贷的风险仍然存在。尽管利率有所下调，消费信贷仍然是瑞士最昂贵的融资工具之一。
