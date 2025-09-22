瑞士银行驳回三分之一消费信贷申请

由于缺乏偿付能力，2024年，35.5%的消费信贷(Consumer credit, 是指银行或其他金融机构向个人消费者提供的各种非商业性贷款，主要用于满足日常消费或购买耐用消费品，而不是用于生产或投资。)申请被金融机构驳回。

瑞士信贷比较平台Kreditvergleich.ch的分析显示，这一比例创下历史新高，远高于前一年30.8%的拒绝率。瑞士中央信贷信息登记中心为该分析提供了数据来源。

相关声明同时指出，未偿还消费信贷合同总规模显著下降。可见，收紧的放贷政策已经实际作用于市场。

Kreditvergleich.ch平台的专家Joachim Kölmel评论道：“消费信贷申请拒批率创历史新高且放款规模萎缩，表明2024年的信贷市场不仅规模缩小，且更加挑剔。”