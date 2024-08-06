立足瑞士 报道世界
登录
新闻

瑞士80%的降价烧烤商品是肉类食品

总部设在瑞士的全球环保组织—世界自然基金会(WWF)的一项调研显示，正值烧烤季，瑞士商家正在想尽办法促进肉类消费。
Keystone / Gaetan Bally

总部设在瑞士的全球环保组织—世界自然基金会(WWF)的一项调研显示，正值烧烤季，瑞士商家正在想尽办法促进肉类消费。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

具体而言，肉类近期占到打折烧烤商品的80%，价格通常很低，折扣可高达51%。

据世界自然基金会称，尽管几乎所有的零售商都为自己设定了科学的气候目标，但在这样的操作下，肉类“打折到几乎毫无价值可言”。

相比之下，仅有6%的促销涉及素食汉堡或香肠类商品。素食烧烤商品的最高折扣仅为38%。

相关内容

世界自然基金会食品专家Mariella Meyer表示，“商家需要重新思考广告策略，应更多关注可持续的、以植物为基础的替代产品上，这样才能真正对气候产生积极影响。”

世界自然基金会烧烤调查(The WWF Grill Check)对6家瑞士零售商的烧烤类产品广告进行了分析，涉及到的烧烤商品达559种。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
49 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
27
23 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
64 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

城市与农村一起在吕特利为瑞士联邦庆生。

相关内容

城乡联合，共度国庆

此内容发布于 8月1日这天，数百人齐聚乌里州的吕特利草地(Rütli)共度瑞士国庆，聚焦联结瑞士不同地区的团结纽带。值得注意的是，今年的庆祝活动没有一位联邦委员会成员到场。

更多阅览 城乡联合，共度国庆
铁路客运量不断刷新纪录

相关内容

瑞士铁路客运量屡创新高

此内容发布于 乘客们不断涌向瑞士铁路。据报道，瑞士铁路客运量继第一季度创下纪录后，在2024年第二季度又达到新高。从4月到6月，瑞士铁路共记录了57.8亿客运公里。

更多阅览 瑞士铁路客运量屡创新高
租房广告

相关内容

瑞士住房短缺持续，租金不断攀升

此内容发布于 瑞士房屋租金持续上涨，这一趋势因建筑活动停滞和人口增长而进一步加剧。然而，据房地产公司Wüest Partner称，在中期内，建筑施工项目有望增加。

更多阅览 瑞士住房短缺持续，租金不断攀升
瑞士风景已经很久没有像今年夏天这么美丽了。

相关内容

瑞士风景今夏熠熠生辉

此内容发布于 瑞士的风景已经很久没有这么美了。据瑞士景观保护基金会介绍，今年夏天的特点是“出人意料的绚丽”。该基金会指出：“很少有哪一年像2024年这样，草地开满鲜花，树木枝繁叶茂。”

更多阅览 瑞士风景今夏熠熠生辉
少数群体的压力可由投票活动引发。

相关内容

压力研究：公投宣传可能引发少数群体的压力

此内容发布于 苏黎世大学的研究人员发现，公投宣传活动，例如围绕“婚姻平权”(marriage for all)展开的宣传，可能会为相关人员及其支持者带来压力。研究显示，参与者在公投活动期间释放了更多的压力激素。

更多阅览 压力研究：公投宣传可能引发少数群体的压力

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
纯素汉堡

相关内容

瑞士的肉类替代品消费节节上升

此内容发布于 去年瑞士境内肉类替代品的销售总额高达1.17亿瑞郎(约合人民币8.52亿元)，其中植物基汉堡尤受消费者欢迎。新冠疫情也在其中起到一定作用。

更多阅览 瑞士的肉类替代品消费节节上升
Chocolate made in the lab.

相关内容

瑞士制造出第一款实验室巧克力

此内容发布于 瑞士巧克力举世闻名，是因为瑞士奶制品质量精良，然而瑞士还是一个创新大国，未来的瑞士巧克力可能出自实验室。苏黎世应用科技大学的一个科研小组首次在实验室中研制出了一种巧克力。这一创新是否意味着传统可可种植业的终结？

更多阅览 瑞士制造出第一款实验室巧克力
绿色背景上的两片风格化的白叶
ragazza illustrazione cibo vegetale

相关内容

午餐是豌豆基“鸡肉”，晚餐是葵花籽基“猪肉”

此内容发布于 植物性肉类替代品越发受到具有环保意识的消费者们的青睐，他们愿意多付一点钱来购买对环境有益的产品。一家瑞士初创公司深信，以植物为基础的肉类替代产品不仅能够模仿肉的香味，甚至可以更胜一筹。然而，这一过程并非一帆风顺。

更多阅览 午餐是豌豆基“鸡肉”，晚餐是葵花籽基“猪肉”
绿色背景上的两片风格化的白叶
Sara Ibrahim a casa sua

相关内容

纯素食挑战：为何我把更多“高科技”食品放入餐盘？

此内容发布于 在瑞士，如果改变食肉饮食习惯，转而食用植物基食品易如反掌。瑞士的素食或纯素食餐厅不胜枚举，素食与纯素食品店也比比皆是，以植物为原料的肉类、奶酪与鱼类替代品市场正在蓬勃发展。

更多阅览 纯素食挑战：为何我把更多“高科技”食品放入餐盘？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团