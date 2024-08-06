瑞士80%的降价烧烤商品是肉类食品

总部设在瑞士的全球环保组织—世界自然基金会(WWF)的一项调研显示，正值烧烤季，瑞士商家正在想尽办法促进肉类消费。
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具体而言，肉类近期占到打折烧烤商品的80%，价格通常很低，折扣可高达51%。
据世界自然基金会称，尽管几乎所有的零售商都为自己设定了科学的气候目标，但在这样的操作下，肉类“打折到几乎毫无价值可言”。
相比之下，仅有6%的促销涉及素食汉堡或香肠类商品。素食烧烤商品的最高折扣仅为38%。
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瑞士人必须在2050年之前减少肉类消费。具体如何实现？
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我们应该减少食用动物产品，尤其是少吃肉-我们中的绝大多数人对这种说法早已耳熟能详。而未来，气候变化将迫使我们改变饮食习惯。
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世界自然基金会食品专家Mariella Meyer表示，“商家需要重新思考广告策略，应更多关注可持续的、以植物为基础的替代产品上，这样才能真正对气候产生积极影响。”
世界自然基金会烧烤调查(The WWF Grill Check)对6家瑞士零售商的烧烤类产品广告进行了分析，涉及到的烧烤商品达559种。
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瑞士公寓楼价格上涨，办公楼价格停滞
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2024年第二季度瑞士投资性房地产的市场价格存在差异。公寓楼的价格持续上涨，而办公用房产的价格则停滞不前。
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城乡联合，共度国庆
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8月1日这天，数百人齐聚乌里州的吕特利草地(Rütli)共度瑞士国庆，聚焦联结瑞士不同地区的团结纽带。值得注意的是，今年的庆祝活动没有一位联邦委员会成员到场。
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瑞士铁路客运量屡创新高
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乘客们不断涌向瑞士铁路。据报道，瑞士铁路客运量继第一季度创下纪录后，在2024年第二季度又达到新高。从4月到6月，瑞士铁路共记录了57.8亿客运公里。
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瑞士住房短缺持续，租金不断攀升
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瑞士房屋租金持续上涨，这一趋势因建筑活动停滞和人口增长而进一步加剧。然而，据房地产公司Wüest Partner称，在中期内，建筑施工项目有望增加。
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罗氏希望迅速将减肥药推向市场
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瑞士制药公司罗氏希望加快针对糖尿病和肥胖症药物的开发。
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瑞士风景今夏熠熠生辉
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瑞士的风景已经很久没有这么美了。据瑞士景观保护基金会介绍，今年夏天的特点是“出人意料的绚丽”。该基金会指出：“很少有哪一年像2024年这样，草地开满鲜花，树木枝繁叶茂。”
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压力研究：公投宣传可能引发少数群体的压力
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苏黎世大学的研究人员发现，公投宣传活动，例如围绕“婚姻平权”(marriage for all)展开的宣传，可能会为相关人员及其支持者带来压力。研究显示，参与者在公投活动期间释放了更多的压力激素。
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瑞士贩卖人口案件数量增加
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去年瑞士打击人口贩卖平台(Plateforme Traite)共记录了197名受害者，这比2022年增加了11%。
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瑞士法院裁决：只有母亲在堕胎案件中拥有法律发言权
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瑞士最高法院近日就一起有关堕胎的起诉作出了裁决，男方起诉其前女友在怀孕晚期终止妊娠，法院裁决不利于男方。
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罗氏取代雀巢成为市值最高瑞士企业
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制药集团罗氏(Roche)再次超越雀巢集团(Nestlé)登上榜首，这主要是因为近期罗氏股价的上涨。
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瑞士的肉类替代品消费节节上升
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去年瑞士境内肉类替代品的销售总额高达1.17亿瑞郎(约合人民币8.52亿元)，其中植物基汉堡尤受消费者欢迎。新冠疫情也在其中起到一定作用。
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瑞士制造出第一款实验室巧克力
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瑞士巧克力举世闻名，是因为瑞士奶制品质量精良，然而瑞士还是一个创新大国，未来的瑞士巧克力可能出自实验室。苏黎世应用科技大学的一个科研小组首次在实验室中研制出了一种巧克力。这一创新是否意味着传统可可种植业的终结？
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纯素食挑战：为何我把更多“高科技”食品放入餐盘？
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在瑞士，如果改变食肉饮食习惯，转而食用植物基食品易如反掌。瑞士的素食或纯素食餐厅不胜枚举，素食与纯素食品店也比比皆是，以植物为原料的肉类、奶酪与鱼类替代品市场正在蓬勃发展。
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