瑞士80%的降价烧烤商品是肉类食品

Keystone / Gaetan Bally

总部设在瑞士的全球环保组织—世界自然基金会(WWF)的一项调研显示，正值烧烤季，瑞士商家正在想尽办法促进肉类消费。

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具体而言，肉类近期占到打折烧烤商品的80%，价格通常很低，折扣可高达51%。

据世界自然基金会称，尽管几乎所有的零售商都为自己设定了科学的气候目标，但在这样的操作下，肉类“打折到几乎毫无价值可言”。

相比之下，仅有6%的促销涉及素食汉堡或香肠类商品。素食烧烤商品的最高折扣仅为38%。

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世界自然基金会食品专家Mariella Meyer表示，“商家需要重新思考广告策略，应更多关注可持续的、以植物为基础的替代产品上，这样才能真正对气候产生积极影响。”

世界自然基金会烧烤调查(The WWF Grill Check)对6家瑞士零售商的烧烤类产品广告进行了分析，涉及到的烧烤商品达559种。