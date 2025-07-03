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美國關稅引發擔憂：中國、印度仿製藥或遭波及

一位法國藥劑師向顧客提供一種仿製藥。
一位法國藥劑師向顧客提供一種仿製藥。 Keystone

電影《我不是藥神》曾讓「仿製藥」三個字進入大眾視野。有別於電影中「原廠藥」尚在保護期之內的非法仿製藥，專利到期後獲批上市的合法仿製藥目前已成為現代醫療體系的支柱。仿製藥的利潤微薄，且依賴緊張的供應鏈。一旦因關稅上調引發擾動，不僅可能推高藥品價格，還可能迫使部分製造商退出市場，甚至加劇藥品短缺問題。對於高度依賴中國和印度原料的全球藥品產業鏈而言，任何「關稅風向」的變化都可能引發連鎖反應。

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Vittoria Vardanega

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仿製藥是指專利已經到期的品牌藥的低價替代品，是現代醫療體系的支柱。它們在全球處方藥中佔多數份額，對於治療從感染到心血管疾病等多種常見和慢性病至關重要。

但價格優勢背後隱含代價：仿製藥廠商利潤微薄，嚴重依賴複雜的全球供應鏈，使其極易受到外部衝擊。專家警告稱，新增關稅或促使更多企業回歸本土生產以減少對外依賴，但此舉風險不小，可能推高成本，甚至可能迫使部分企業退出關鍵市場。

美國藥典委員會(USP)執行長羅納德·皮爾文森齊(Ronald Piervincenzi)在4月接受製藥業媒體《Fierce Pharma》採訪時表示，仿製藥業可能面臨生產中斷和藥品短缺的風險。「我不確定關稅是否真的足以激勵生產轉移，不如說它更可能讓企業轉向生產其他產品，或將銷售市場轉向他處，」他補充道。

迄今為止，製藥產品尚未被納入美國新一輪大規模加徵關稅的清單範圍，但業界普遍認為，這種豁免不太可能長期維持。美國總統川普(Donald Trump)曾多次表示有意將製藥品進口納入關稅打擊範圍。今年4月，美國商務部啟動了一項調查，以評估進口製藥品是否構成國家安全風險，調查可能耗時長達九個月。但商務部長霍華德·拉特尼克(Howard Lutnick)指出，預計高達25%甚至更高的關稅可能提前實施。目前尚未有跡象表明，仿製藥會獲得與品牌藥不同的待遇。

對亞洲的依賴

仿製藥價格低廉的重要原因之一是其生產高度依賴亞洲。美國近期的關稅威脅，意在透過推動本土生產來減少這種依賴。

一名印度新德里(New Delhi)藥局員工正在為顧客打包仿製藥。印度有「發展中國家的藥局」之稱。
一名印度新德里(New Delhi)藥局員工正在為顧客打包仿製藥。印度有「發展中國家的藥局」之稱。 PRAKASH SINGH / AFP

根據不全面的估算，光是中國就生產了全球約80%的活性藥物成分(API)-這是藥物發揮治療效果的關鍵所在。就世界衛生組織列出的至少三種基本仿製藥而言，其全球API產能全部集中在中國。

在歐洲，約80%的用於仿製藥的活性藥物成分以及40%的仿製藥成品產自中國或印度。在美國，截至2021年，近90%的為本土市場生產仿製藥活性藥物成分的工廠設在海外，同時約三分之二的仿製藥成品生產基地也位於境外。

雖然美國直接從中國進口的活性藥物成分只佔約16%，但間接依賴程度較高。在美銷售的仿製藥中，有近40%來自印度，而印度所使用的活性藥物成分則有多達80%來自中國。

外部内容

某些藥品對全球供應鏈依賴尤其嚴重。據估計，美國醫院和急救系統使用的無菌注射型仿製藥中，有90%-95%的原料或活性成分來自中國與印度。

任何進一步的壓力都有可能進一步削弱供應鏈的穩定性，而且不僅限於仿製藥。即使是資源更為充足的品牌藥製造商也發出了警告：強生公司首席執行官華金·杜阿托(Joaquin Duato)在4月的一次財報電話會議中表示：「關稅可能導致供應鏈中斷，從而引發藥品短缺。」

價格壓力

根據美國可及藥物協會(AAM)的數據，2023年，仿製藥與生物相似藥占美國所有處方藥的90%，但僅佔總藥費支出的13.1%。其高性價比為美國醫療體系節省了超過4’450億美元(約人民幣3.2兆元)。

不過，這種「可負擔性」可能正面臨威脅。如果美國真的對藥品進口徵收新關稅，人們普遍預期這將推高國內藥品價格。雖然整個製藥市場都將受到影響，但對仿製藥的打擊可能特別嚴重：本已微薄的利潤空間將使其難以消化成本上漲，從而更有可能導致價格上調。

荷蘭國際集團(ING)估算，若對藥品徵收25%的關稅，美國一項為期24週的仿製癌症治療處方的費用可能會因此增加8’000-10’000美元。荷蘭國際集團全球製藥與醫療負責人史蒂芬法雷利(Stephen Farrelly)警告稱，最受影響的將是沒有保險的人群，而其他人也可能面臨保險費上漲的後果。

然而，西爾科克(Silcock)指出，製藥公司更可能在仿製藥當前價格較低的國家大幅提價，而不是在如美國和瑞士這樣醫藥產業發達、藥價本就偏高的國家。

瑞士仿製藥使用率歷來低於歐洲其他國家。 2023年，仿製藥僅佔瑞士全部藥品銷售的23%，遠低於經濟合作暨發展組織(OECD)的平均值54%，也顯著低於德國(83%)和英國(80%)。儘管瑞士使用仿製藥的人數近年來有所上升(多語)，但其價格仍明顯偏高：2023年瑞士仿製藥價格比其他歐洲國家平均高出45.5%(多語)

對仿製藥依賴度較低，加之本已居高不下的藥品價格，意味著瑞士在面對美國關稅可能引發的仿製藥短缺或價格上漲時，遭遇重創的可能性也相對較低。

外部内容

一種政治選擇

受到川普言論影響，多家大型製藥企業，包括瑞士醫藥巨頭羅氏(Roche)和諾華(Novartis)，都宣布將在美國投入數十億美元建設生產基地(多語)。儘管工程需要數年完工，但此舉既為規避或說對沖未來的關稅風險，也向外界釋放了與美國工業政策保持一致的訊號。

然而，對仿製藥製造商而言，這樣的策略難度很高。像總部位於巴塞爾的山德士(Sandoz)這樣的公司，其產品售價通常比原廠藥低達95%，幾乎沒有空間去吸收任何因關稅帶來的額外成本。

盧戈沃伊(Lugovoi)指出：「建造一座新工廠至少需三至五年，加上再用一至兩年獲取監管批准，然後才能投產。這是一項長期且回報不確定的投資。」他還補充道，「對財力不如大藥企雄厚的仿製藥公司來說，除非東道國提供明確可靠的承諾，否則它們不會邁出這一步。

在成本壓力不斷攀升下，仿製藥公司可能寧願停產某些產品，也不願承擔額外開銷或轉移生產至高成本國家。今年4月，山德士公司執行長理查德·塞諾(Richard Saynor)警告稱，若關稅大幅上調，公司可能不得不讓部分產品退出美國市場。「這些關稅不會鼓勵我們在美國增加投資，」他說(英)

與羅氏和諾華不同，山德士並未在美國設有生產基地。自2023年從諾華分拆(多語)以來，山德士已成長為全球最大仿製藥廠商之一。根據其2024年年報，公司在北美市場實現淨銷售額24億美元(約人民幣172億元)，僅次於歐洲市場。

(編輯：Virginie Mangin/sb，編譯自英文：樊樺/xy，繁體校對：盧品妤)

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