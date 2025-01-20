苏黎世交通标志大变身，性别多样化来袭

相关内容
瑞士肥胖率翻倍，专家呼吁改革诊断方法
此内容发布于
包括日内瓦大学医院(HUG)研究员在内的国际医生小组指出，身体质量指数(BMI，简称体质指数)并不是可靠的健康衡量指标。专家组呼吁修订肥胖症诊断指南。
更多阅览 瑞士肥胖率翻倍，专家呼吁改革诊断方法
相关内容
瑞士雇主协会：瑞欧“联姻”须签“婚前协定”
此内容发布于
瑞士雇主协会主席罗兰·穆勒针对欧盟新协议提出了防止瑞士发生工资倾销的可行举措。其中包括对公然无视瑞士规定的公司施行禁令。
更多阅览 瑞士雇主协会：瑞欧“联姻”须签“婚前协定”
相关内容
瑞士人越来越“无肉亦欢”
此内容发布于
在素食风行的今天，无论是从个人健康、环境保护还是人道主义角度出发，越来越多的瑞士人不愿意吃肉了。根据圣加伦大学的一项调查，无限制食用动物类产品的家庭比例从2022年的71%降到了64%。
更多阅览 瑞士人越来越“无肉亦欢”
相关内容
瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特宣布辞职
此内容发布于
瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)宣布，她将于3月底辞职。
更多阅览 瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特宣布辞职
相关内容
2025年瑞士建筑遗产奖：山区小镇的“偏远之美”
此内容发布于
瑞士文化遗产协会近日宣布，将2025年瓦克尔奖(Wakker Prize)授予瑞士东部格劳宾登州小镇波斯基亚沃(Poschiavo)，以表彰这座拥有3500名居民的小镇在传统、发展与社区意识之间实现的和谐互动。
更多阅览 2025年瑞士建筑遗产奖：山区小镇的“偏远之美”
相关内容
瑞士房租停涨，购房量激增
此内容发布于
去年，瑞士住宅价格继续上涨势头，不过年底时增速减缓。另一方面，房租在两年飞涨之后出现停滞。
更多阅览 瑞士房租停涨，购房量激增
相关内容
瑞士肉类替代品销量下滑
此内容发布于
2024年，瑞士零售业肉类替代品销量达7800万瑞郎(约合人民币6.24亿元)。肉片、炸肉排和腌制熟肉的替代品最受欢迎。
更多阅览 瑞士肉类替代品销量下滑
相关内容
瑞士科学家发掘120万年前冰芯
此内容发布于
一支有瑞士参与的国际研究团队成功在南极找到了迄今为止最古老的冰芯。
更多阅览 瑞士科学家发掘120万年前冰芯
相关内容
“百万星辰”闪耀瑞士联邦广场
此内容发布于
1月11日晚，瑞士慈善机构“明爱”(Caritas)在伯尔尼联邦广场点燃数千支蜡烛，发起“百万星辰”的声援活动。该活动提醒人们，瑞士仍有许多人生活在贫困中。
更多阅览 “百万星辰”闪耀瑞士联邦广场
相关内容
到2026年瑞士需新增大约4000制表匠以及从业人员
此内容发布于
截至2024年9月底，瑞士制表业员工人数与去年同期相比略有增长，但2025年形势更加艰难，前景难以预期。
更多阅览 到2026年瑞士需新增大约4000制表匠以及从业人员
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。