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苏黎世交通标志大变身，性别多样化来袭

苏黎世的交通标志也应该反映女性形象。
苏黎世的交通标志也应该反映女性形象。 Keystone-SDA

一直以来，人们站在苏黎世街道路口等红绿灯的时候，信号灯上显示的都是一个男性小人。不过，很快他就不孤单了，很快就有同伴了：女性、孕妇、女同性恋伴侣或拄着拐杖的老人。

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苏黎世市议会投票支持了社会民主党一项有关多样化的动议，并决定采取该措施。

该左翼政党以73票支持，41票反对的明显优势通过了提案，并将其提交市政委员会。市政委员会目前的当务之急是研究如何让一直以来“由男性主导”的街道标志多元化。

瑞士人民党认为这项动议“毫无意义”，对两性平等没有实质性贡献。激进党也认为，“没有必要”增加纳税人的负担。

社会民主党的这一提议灵感来自日内瓦市。该市在2020年将一半的“戴帽男子”路标换成不那么男性化的道路标识。

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提问者： 萨拉·易卜拉欣

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人工智能系统有望帮助人们战胜气候危机等巨大挑战。然而，由于为其提供动力的机器需要消耗大量的能源和自然资源，这些系统自身如今也显然成为了亟待解决的一大难题。

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提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

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