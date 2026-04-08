Twint蝉联瑞士声誉最佳企业

Twint在瑞士境内享有最佳声誉。 Keystone-SDA

移动支付应用Twint继续受到瑞士民众青睐。一项消费者调查显示，总部设在苏黎世、负责应用运营的Twint股份公司(Twint AG)继2024年和2025年之后，第三年蝉联声誉最佳企业。

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紧随其后的是薯片制造商Zweifel及连锁超市Migros。

市场调研企业NIQ资深研究员安雅·雷默(Anja Reimer)在近日发表的一份声明中表示：“Twint被视作一流企业，表现优于业内其他公司，各方面脱颖而出，是瑞士民众认同度最高的企业，在女性及30岁以下年轻人中尤其受欢迎。”

排在声誉榜单第二位的Zweifel深受年轻人喜爱。连锁超市Migros击败草本糖品牌Ricola(下滑至第六名)跻身第三名。排在第四位的是瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways)；连锁超市Coop位列第五。前十企业还包括：瑞士莲(Lindt & Sprüngli)、瑞士国饮瑞维拉(Rivella)、卫浴产品生产商吉博力(Geberit)及瑞士邮政(La Poste Suisse)。

在非营利组织中，瑞士空中救援(Rega)连续第九年蝉联榜首。雷默认为：“瑞士全民对瑞士空中救援高度认可。这种认可超越了年龄。这家企业享有极高的声望，引起广泛共鸣，也与瑞士的形象紧密契合。” 第二名是瑞士截瘫援助基金会(Swiss Paraplegic Foundation)；瑞士护理保健机构Spitex Switzerland位列第三。

该调查涵盖50家瑞士顶尖企业及众多知名非营利组织，并根据今年1月中旬至2月期间，在瑞士德语区及法语区进行的3800份采访得出上述排名。

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