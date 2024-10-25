Z世代分歧：美国年轻选民男女政治倾向有别

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿25日电） 美国总统大选逼近，民调显示，年轻选民对两党候选人的支持度意外分歧可能左右大选结果。年轻女性大多左倾支持民主党总统候选人贺锦丽，但许多男性则向右转力挺共和党总统候选人川普。

随性别分歧持续扩大，意味着贺锦丽（Kamala Harris）不得不与川普（Donald Trump）争夺大批年轻选票，而这场争夺战将在今天生动上演。

川普先前已见过踢拳及加密货币领域的年轻网红，接下来将到德州接受Podcast节目「乔罗根体验」（The Joe Rogan Experience）访谈，该节目拥有数以百万计男性听众。

面对激烈选战，川普希望凭藉年轻男性支持者快速攀升，进而扭转局势。这些年轻男性被川普强硬的政治风格、房地产商业经验以及对体育话题的热爱所吸引。

在民主党阵营方面，贺锦丽也将前往德州，但她明确锁定年轻女性。贺锦丽将与美国流行文化界女性主义代言人、超级巨星碧昂丝（Beyonce）一同登台，预计将发表与堕胎权有关的演说，德州是全美实施最严格堕胎限制的州之一。

总体来看，年轻选民仍多倾向支持民主党。

哈佛大学9月公布针对18至29岁年轻选民所做的民调显示，贺锦丽领先川普31个百分点，其中70%年轻女性打算投给贺锦丽，23%支持川普；而贺锦丽在年轻男性中的支持率仅53%，川普则获得36%支持。 美国国家广播公司（NBC）最近公布一份针对同年龄层选民所做的民调显示，两性间的分歧更加明显，59%年轻女性支持贺锦丽、26%支持川普；但在年轻男性中，差距大幅缩小，有42%支持贺锦丽，川普则为40%。