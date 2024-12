Accidents en nette hausse chez les skieurs plus âgés

Keystone-SDA

Les personnes de plus de 40 ans représentent plus de la moitié des blessés sur les pistes de ski en Suisse. Leur part ne fait qu'augmenter: elle est passée de 39% en 2003 à 56% en 2022, prévient la Suva.

(Keystone-ATS) Dans une étude publiée lundi, la Suva indique que les sportifs et sportives plus âgés (tranche d’âge 40-64 ans) ont un risque plus élevé de blessures graves et de séquelles à long terme.

Près de 35’000 personnes se blessent chaque année sur les pistes de ski en Suisse. Manque de préparation, excès de fatigue ou surestimation de ses capacités sont souvent en cause.

Les accidents de ski et de snowboard sont en augmentation, de même que l’âge des blessés. Les absences au travail des victimes représentent un demi-million de jours par an, a calculé la Suva.