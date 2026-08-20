Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Lorsqu’un dirigeant peut choisir le moment de son départ, il préfère généralement s’en aller une fois la dernière tempête traversée et le navire arrivé à bon port.

Aujourd’hui, mon supérieur hiérarchique, le président de la SSR Jean-Michel Cina, a annoncé sa démission. Il sait toutefois sans doute que la prochaine tempête finira par arriver. Il appartiendra à la personne qui lui succédera de l’affronter.

Cordiales salutations depuis le Congrès des Suisses de l’étranger, à Brunnen, au bord du lac des Quatre-Cantons.