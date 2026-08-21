Aujourd’hui en Suisse

Les affiches de campagne pour l’initiative sur la neutralité sont omniprésentes, mais elles peinent pour l’instant à convaincre.

Le premier sondage de la SSR sur les votations du 27 septembre révèle deux tendances: une majorité des Suisses rejetterait l’initiative sur la neutralité, tandis que les camps du oui et du non à l’initiative sur l’alimentation sont au coude-à-coude, malgré l’absence de soutien des grands partis.

Le texte qui demande un retour à une conception stricte de la neutralité ne séduit pas. 54% des Suisses déclarent vouloir rejeter la proposition, 42% y sont favorables et 4% sont indécis, selon l’enquête d’opinion. Parmi les Suisses de l’étranger, les rapports de force sont quasiment identiques.

«Il s’agit d’un débat autour de différentes images de la neutralité», résume le politologue Lukas Golder. Comme les initiatives ont tendance à perdre des soutiens au cours de la campagne, un refus de l’initiative le 27 septembre est le scénario le plus vraisemblable, selon gfs.bern.

La surprise de ce sondage vient de l’initiative sur l’alimentation: même si elle n’est soutenue par aucun grand parti, les camps du oui et du non au texte sont au coude-à-coude. 49% de l’électorat se déclare opposé à l’initiative, tandis que 47% la soutient. Les indécis représentent 4% de l’électorat. Les Suisses de l’étranger se montrent toutefois plus ouverts: 58% d’entre eux disent vouloir voter oui.

«Après un été chaud et sec, l’idée de préserver les ressources en eau suscite une certaine sympathie», observe Lukas Golder. À ses yeux, la campagne mettra davantage en lumière les faiblesses du texte et une dynamique en faveur du non pourrait s’enclencher. Celle-ci pourrait conduire au rejet du texte le 27 septembre.