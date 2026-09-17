Aujourd’hui en Suisse

Deux maladies infectieuses font actuellement les gros titres en Suisse: un cas de tuberculose dans une école du canton de Bâle-Campagne et une mystérieuse flambée de légionellose à Wetzikon.

La tuberculose est aujourd’hui une maladie qui se soigne bien. En Suisse, elle touche néanmoins environ 550 personnes chaque année. Un cas retient actuellement l’attention: à Bottmingen, un membre du corps enseignant a été diagnostiqué porteur de la maladie.

Plus d’une centaine d’élèves âgés de 8 à 12 ans doivent désormais être testés. Ils ne sont toutefois pas soumis à une quarantaine. Selon le médecin cantonal Aref Al-Deb’i, l’origine de l’infection reste inconnue, rapporte la SRF.

Dans le canton de Zurich, une autre maladie infectieuse a fait une victime. À Wetzikon, une personne atteinte de légionellose est décédée. Selon la Direction cantonale de la santé, cette personne souffrait de plusieurs maladies préexistantes. Depuis le début de l’année 2025, un nombre inhabituellement élevé de cas de légionellose a été enregistré dans la commune, dont huit depuis juin 2026. Malgré les investigations menées, la source de l’infection n’a toujours pas été identifiée. Cet été, une flambée de légionellose à Bâle avait déjà causé un décès. Dans ce cas, l’origine de la contamination était une installation de refroidissement située sur un bâtiment commercial.

Traduction de l’allemand vérifiée par Dorian Burkhalter