Avez-vous encore confiance dans la politique?

La perte de confiance dans l’État et la montée du populisme sont des sujets qui préoccupent beaucoup de monde, notamment dans le domaine des sciences sociales.

La politologue Eri Bertsou, de l’université de Saint-Gall, a par exemple le sentiment que la confiance ne disparaît pas, mais qu’elle se déplace. Les personnes qui ne font plus confiance au gouvernement accordent peut-être leur confiance à une figure populiste ou à des scientifiques.

Qu’en pensez-vous? Avez-vous vous-même perdu confiance dans la politique et, si oui, pourquoi?

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