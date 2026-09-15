La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Accès aux médicaments
Innovation en santé
Économie agricole
Les meilleures histoires
Newsletter
Podcast

Avez-vous encore confiance dans la politique?

Modéré par:

En tant que journaliste, je couvre les développements de la démocratie où la perspective suisse devient pertinente. Je suis Suisse et je suis depuis longtemps fasciné par la manière dont les débats publics façonnent la société.

La perte de confiance dans l’État et la montée du populisme sont des sujets qui préoccupent beaucoup de monde, notamment dans le domaine des sciences sociales.

La politologue Eri Bertsou, de l’université de Saint-Gall, a par exemple le sentiment que la confiance ne disparaît pas, mais qu’elle se déplace. Les personnes qui ne font plus confiance au gouvernement accordent peut-être leur confiance à une figure populiste ou à des scientifiques.

Qu’en pensez-vous? Avez-vous vous-même perdu confiance dans la politique et, si oui, pourquoi?

Racontez-nous!

Joignez-vous à la discussion

Les commentaires doivent respecter nos conditions. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez suggérer d'autres idées de débats, n'hésitez pas à nous contacter!
J
jose.zuccoli@yahoo.es
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du ES.

J'ai l'habitude de lire des articles sur la politique, d'écouter les débats, d'essayer de comprendre quelle administration (locale, régionale, nationale, européenne) est compétente dans certains domaines, ou si la compétence est partagée. Mais je pense que la complexité ne cesse de croître et qu'il est de plus en plus difficile de savoir quel homme ou femme politique défendra mes intérêts et mon bien-être. Les fonctionnaires qui ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, allant jusqu’à insulter et rabaisser par écrit les citoyens qu’ils sont censés servir, n’arrangent pas les choses non plus. Une certaine tendance à l’autoritarisme au sein des forces de l’ordre et du pouvoir judiciaire, ainsi que cette attitude de « nous avons toujours raison » chez la gauche, ne contribuent en rien à respecter le contrat social selon lequel les citoyens doivent se sentir véritablement représentés et bien représentés. Lorsque l’économie va mal, ils se rejettent mutuellement la faute (une partie de la responsabilité incombe à un gouvernement régional ou national d’une autre couleur politique que celle de celui qui s’exprime) et peuvent ainsi se décharger ou se désintéresser de toute question. Je suppose que les petits policiers et les fonctionnaires perdent du crédit aux yeux du peuple lorsqu’ils se montrent égoïstes ou trop malins et zélés dans la défense de leur propre territoire et de leurs propres intérêts à court terme.

Suelo leer de politica, escuchar los debates, intentar comprender que gobierno (local, regional, nacional, europeo) tiene la competencia en ciertos asuntos, o si es mixta. Pero creo que la complejidad va en aumento y es cada vez mas dificil saber que politico defendera mis intereses y bienestar. Los funcionarios interesados solo en si mismos, que inclusive insultan y menosprecian por escrito a los ciudadanos a los que debieran servir, tampoco ayuda. Cierta sensacion de autoritarismo en los cuerpos de seguridad, y judicatura y de "siempre tenemos razon" en la izquierda, ambas cosas, no son nada utiles para cumplir el contrato social de que los representados se sientan verdaderamente representados y bien representados. Cuando la economia no va bien, se culpan mutuamente (cierta parte de la competencia es de un gobierno regional o nacional de otro signo que el que habla) y asi pueden deshacerse o desentenderse de todo asunto. Supongo que la policita, y los funcionarios se empobrecen a ojos del pueblo, cuando son egoistas o demasiado listo y energicos en defender su propio espacio y su propio beneficio a corto plazo.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@jose.zuccoli@yahoo.es

Merci beaucoup, Monsieur Zuccoli, d'avoir pris le temps de nous faire part de cela. D'après votre adresse e-mail, je suppose que vos impressions concernent l'Espagne.

Vielen Dank Herr Zuccoli, haben SIe sich die Zeit genommen, das zu schildern. Ich nehme an, wegen Ihrer Mailadresse, dass sich Ihre Eindrücke auf Spanien beziehen

E
Edgar Suter
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Je vis depuis 25 ans dans une ville dirigée par une coalition de gauche et écologiste. Je ne partage pas cette orientation politique, mais je pense que, dans l’ensemble, la municipalité fait du bon travail. L’important, c’est que le parlement surveille de près l’action du gouvernement et que la population soit consultée sur les questions importantes. La démocratie directe inspire confiance, mais je trouve également rassurant le fait que nous ayons des gouvernements collectifs à tous les niveaux. Il n’y a pas à la tête un individu isolé qui n’aurait d’autre souci que sa réélection ou qui pourrait avoir des idées saugrenues.

Ich wohne seit 25 Jahren in einer linksgrün regierten Stadt. Ich teile diese politische Orientierung nicht, aber ich glaube, die Stadtregierung macht ihre Sache im Grossen und Ganzen gut. Wichtig ist, dass das Parlament der Regierung auf die Finger schaut und das Volk in wichtigen Fragen befragt wird. Die direkte Demokratie schafft Vertrauen, aber ich finde auch die Tatsache, dass wir auf allen Ebenen kollektive Regierungen haben, beruhigend. An der Spitze steht keine Einzelperson, die nur ihre Wiederwahl im Sinn hat oder auf dumme Ideen kommen könnte.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Edgar Suter

Merci beaucoup pour votre description ! Ce sont donc des institutions spécifiquement suisses qui jouent un rôle déterminant dans votre sentiment de confiance ? ____J'ai essayé, il y a quelque temps, de structurer ce que vous décrivez dans cette analyse : https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-demokratie/das-zusammenspiel-aus-vertrauen-und-stabilität-in-der-schweiz/88962253

Vielen Dank für Ihre Schilderung! Es sind also spezifisch schweizerische Institutionen, die für Ihr Vertrauensgefühl entscheidend sind? ____Was Sie beschreiben, habe ich vor einer Weile in dieser Analyse aufzugliedern versucht: https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-demokratie/das-zusammenspiel-aus-vertrauen-und-stabilität-in-der-schweiz/88962253

E
Edgar Suter
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Benjamin von Wyl

Le système politique suisse n'a cessé d'évoluer : du régime à parti unique à la concordance, de la démocratie représentative à la démocratie directe, du scrutin majoritaire au scrutin proportionnel. En France et en Allemagne, le système politique s'est figé. Ces deux systèmes ne fonctionnent bien que s’il existe deux partis dominants capables de se relayer au pouvoir. Or, on compte aujourd’hui une multitude de partis. La Suisse a mis en vigueur en 1999 une Constitution entièrement révisée. Aux États-Unis, la Cour suprême doit interpréter une Constitution datant du XVIIIe siècle.

Das politische System der Schweiz hat sich kontinuierlich weiter entwickelt: Von der Einparteienherrschaft zur Konkordanz, von der repräsentativen zur direkten Demokratie, vom Majorz- zum Proporzwahlrecht. In Frankreich und Deutschland ist das politische System erstarrt. Beide Systeme funktionieren nur gut, wenn es zwei dominierende Parteien gibt, die sich an der Macht ablösen können. Nun gibt es aber eine Vielzahl von Parteien. Die Schweiz hat 1999 eine totalrevidierte Verfassung in Kraft gesetzt. In den USA muss das Oberste Gericht eine Verfassung aus dem 18. Jahrhundert interpretieren.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Edgar Suter

Merci pour ces précisions ; vous considérez donc que l'essentiel réside dans le fait que les institutions évoluent et se développent.

Danke für die weitere Ausführung, Sie sehen das entscheidende also darin, dass sich die Institutionen wandeln und entwickeln.

M
Marcelo Gerardo
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du ES.

La politique est une science qui obéit à ses propres règles et normes ; la corruption touche les politiciens, certains plus que d’autres, mais il y en a aussi des honnêtes. Sans vouloir semer la confusion, je me dois d’aborder le sujet qui m’a amené ici : « Les guerres », un sujet qui m’a accompagné toute ma vie et qui me pèse encore aujourd’hui, à 88 ans. Je suis en train de terminer un essai sur les guerres, animé par le désir ardent de les voir disparaître, et je suppose que je ne suis pas le seul. Je suis un fidèle auditeur de Radio Suisse depuis le lycée, c’est d’ailleurs presque pour cette raison. Ce qui est regrettable, c’est que les guerres ne cessent de se perfectionner (pour le pire) et que les politiciens sont encore pires. Si certains souhaitent discuter de ce sujet, je vous invite à me contacter : Marcelo Gerardo Coria, Argentin, comptable à la retraite, aujourd’hui je lis et j’écris, je ne parle que l’espagnol (latino), j’ai 88 ans et je suis en train de terminer un essai contre les guerres. Mes remerciements à tous. coriamg2@gmail.com.

La política es una ciencia y tiene sus reglas y normas, la corrupción está en los políticos, unos más que otros y también hay decentes y si bien no quiero confundir, debo expresar el tema que me trajo, "Las guerras", un tema de toda mi vida y que todavía la cargo, con mis 88 años y estoy terminando un ensayo sobre las guerras con el ardiente deseo de su desaparición y supongo que no soy único. Soy seguidor de Radio Suiza desde que cursaba el secundario, casi por ese motivo. Lo penoso es que las guerrras se perfeccionan (para mal) y los políticos son peores. Si hay interesados en platicar el tema les pido me inviten: Marcelo Gerardo Coria, Argentino, profesión Contador jubilado, hoy leo y escribo, solo hablo Español, latino, tengo 88 años de edad y estoy terminando un ensayo contra las guerras. Un agradecido saludo para todos. coriamg2@gmail.com.

N
Norbert Kurz
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Comment puis-je encore faire confiance à des politiciens, __- qui ne lisent même pas les contrats relatifs au F-35,__- qui ne s'intéressent pas au bilan de la crise du Covid,__- qui ne font que répéter ce que leur dictent les « médias de qualité », par exemple sur le changement climatique ou la guerre en Ukraine. ____Le problème principal réside toutefois dans les médias qui, autrefois, en tant que quatrième pouvoir, contrôlaient la politique et informaient ainsi la population. __Aujourd’hui, ce sont les médias de grande entreprise qui façonnent l’opinion publique. C’est ce que décrit Walter Lippmann dans son ouvrage « L’opinion publique : comment elle se forme et comment elle est manipulée ».

Wie soll ich noch Vertrauen haben in Politiker, __- welche nicht einmal die Verträge zum F-35 lesen.__- welche nicht an einer Aufarbeitung der Covid-Krise interessiert sind.__- welche nur das nachbeten, was die "Qualitätsmedien" vorbeten, z.B. zum Klimawandel oder dem Ukrainekrieg. ____Das Hauptproblem sind allerdings die Medien, welche früher einmal, als 4. Macht im Staat, die Politik kontrolliert, und die Menschen so informiert haben. __Heute machen die Konzernmedien die öffentliche Meinung. Das beschreibt Walter Lippmann in seinem Buch "Die öffentliche Meinung. Wie sie entsteht und manipuliert wird."

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Norbert Kurz

Bonjour, merci beaucoup d'avoir exposé votre point de vue.____Le livre de Walter Lippmann a été publié en 1922 – je respecte bien sûr votre attitude critique envers les médias, mais je me permets de remettre en question votre affirmation selon laquelle les choses étaient « autrefois » différentes. ____En 1922, il n’y avait pas encore de station de radio agréée en Suisse (elle est apparue en 1924) et le scrutin proportionnel venait tout juste d’être introduit (en 1919).

Guten Tag, vielen Dank für das Schildern Ihrer Einschätzung.____Walter Lippmanns Buch ist 1922 erschienen - ich respektiere natürlich Ihre kritische Haltung gegenüber den Medien, aber ich würde entsprechend Ihre Darstellung hinterfragen, dass es "früher einmal" anders gewesen ist. ____1922 gab es in der Schweiz noch keinen konzessionierten Radiosender (der kam 1924) und es war gerade erst die Proporzwahl eingeführt worden (1919).

J
jepyerly@websud.ch

A force de construire des bâtiments luxueux (Ecoles, bureaux administratifs, et autres ) souvent mal conçus ; d'avoir une pléthore de fonctionnaires faisant peu d'heures, trop payés, avec diplômes à revendre mais sans expérience pratique, nous conduisent à la ruine. Cette surpopulation qui font disparaître les terres nourricières, l'eau potable, la biodiversité, nécessitant des infrastructures impayables . Ainsi, comment peu t’on faire confiance à nos autorités prêtes à vendre notre Pays . Prenons un peu exemple sur une grande Dame : Mme Méloni.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@jepyerly@websud.ch

Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre point de vue. Lorsque vous parlez de « notre pays », faites-vous référence à la Suisse ? Cela ne ressort pas clairement de votre message.

Vielen Dank dafür, dass Sie uns Ihre Wahrnehmung geteilt haben. Wenn Sie von "unserem Land" schreiben, meinen Sie die Schweiz? Das wird aus Ihrem Beitrag nicht eindeutig klar.

P
Prof. Giovanni Scavazza
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.

LA DÉCADENCE D'UNE UTOPIE GLACIALE____... Comme nous n'avons pas réfléchi à la vieillesse et à la mort, nous nous retrouvons aujourd'hui démunis face à la démence sénile qui se répand...____La génération qui a émergé au cours des trente années d’après-guerre (la mienne) bénéficiait du meilleur régime alimentaire de tous les temps, elle était cultivée, raffinée, assez heureuse et pour le moins pleine d’espoir, et croyait que la paix, voire le socialisme, étaient possibles.____Mais au tournant du siècle, le triomphe de la science médicale a permis à une armée innombrable de personnes âgées d’envahir la scène historique : arrogants, capricieux, agressifs et incapables d’envisager leur propre déclin, car ils ont grandi dans un monde culturel où la vieillesse et la mort sont taboues et bannies.____Ni l’idéologie de la classe dominante, ni la pensée critique d’inspiration marxiste n’ont tenté de faire face à ce renversement de perspective, à cette décadence du corps collectif et à la tristesse qui a envahi l’esprit collectif, non seulement celle des personnes âgées, mais plus encore celle des nouvelles générations, opprimées par le poids d’un avenir de plus en plus sénile.____....Comme nous n’avons pas réfléchi à la vieillesse et à la mort, nous nous retrouvons aujourd’hui pris au dépourvu face à la démence sénile qui se répand…____Prof. Giovanni Scavazza :__Professeur (à la retraite) d’éducation artistique et d’histoire de l’art à l’université Unitre de Zurich.

LA DECADENZA DI UNA GELIDA UTOPIA____...Poiche' non abbiamo riflettuto sulla vecchiezza e sulla morte, eccoci ora sprovveduti di fronte alla demenza senile dilagante...____La generazione che emerse nel trentennio post-bellico (la mia) godeva del miglior regime alimentare di tutti i tempi, era colta, raffinata, abbastanza felice e perlomeno speranzosa, e credette che fosse possibile la pace e anche il socialismo.____Ma nel volgere del secolo il trionfo della scienza medica ha permesso a un esercito sterminato di vecchi di invadere la scena storica: arroganti, petulanti, aggressivi e incapaci di pensare il proprio esaurimento, perche' cresciuti in un mondo culturale in cui la vecchiezza e la morte sono incoffessabili e banditi.____Ne' l'ideologia della classe dominante, ne' il pensiero critico d'ispirazione marxista, ha tentato di fare i conti con questo rovesciamento della prospettiva, con questo decadimento del corpo collettivo e con la tristezza che ha invaso la mente collettiva, non solo quella dei vecchi, ma ancor piu' marcatamente quella delle nuove generazioni, oppresse dal peso di un futuro sempre piu' senile.____....Poiche' non abbiamo riflettuto sulla vecchiezza e sulla morte, eccoci ora sprovveduti di fronte alla demenza senile dilagante...____Prof. Giovanni Scavazza:__Docente (in quiescenza) di Educazione Artistica e Storia dell'Arte all'Universita' Unitre di Zurigo.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Prof. Giovanni Scavazza

C'est une description du problème que je n'ai encore jamais lue sous cette forme. Vous considérez donc qu'une sorte de conflit générationnel est au cœur du problème ? Si je vous comprends bien, selon vous, la génération plus âgée agit-elle par crainte de son propre déclin mental ? Cela me semble assez psychanalytique et me rappelle « Le déni de la mort » d’Ernest Becker. Mais le thème central de cet ouvrage est en réalité que la perspective de la mort est un moteur qui pousse à se rebeller contre celle-ci, à agir – quel que soit son âge.

Dies ist eine Problembeschreibung, die ich so noch nicht gelesen haben. Sie sehen also eine Art Generationenkonflikt als Kernproblem? Wenn ich Sie recht verstehe, handelt Ihrer Meinung nach die ältere Generation aus Angst vor dem eigenen geistigen Verfall? DIes scheint mir recht psychoanalytisch und erinnert mich an Ernest Beckers "Denial of Death". Doch da ist das Kernthema ja eigentlich, dass die Perspektive auf das Sterben Antrieb für ein Aufbäumen dagegen, ein Handeln, ist - ganz unabhängig vom eigenen Lebensalter.

E
Enrique Cotes
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du ES.

Le fait est que le populisme fait appel aux émotions et non à des données ou à des chiffres concrets sur les problèmes et leurs solutions.____Dire que je ne crois pas en la politique reviendrait à ignorer qu’il existe des gens honnêtes dans le monde, mais si l’on constate un manque de culture dans la manière dont beaucoup choisissent leurs dirigeants, je pense qu’il faut éduquer les jeunes dès leur plus jeune âge sur ces questions afin qu’ils étudient attentivement les problèmes de la société et qu’au moment de voter, ils fassent leur choix en fonction de leurs connaissances et non de leurs émotions.

El asunto es que el populismo mueve emociones y no datos o cifras reales de problemas junto a las soluciones.____Decir que no creo en la política seria desconocer que existe gente decente en el mundo, pero si estamos viendo una falta de cultura en como muchos eligen a sus lideres, pienso que se debe educar desde muy joven sobre estos temas para que la gente estudie muy bien los problemas que presenta la sociedad y a la hora de elegir lo hagan según sus conocimientos y no según sus emociones.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Enrique Cotes

Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre point de vue ! Il semble donc que vous ayez su garder confiance.

Vielen Dank für das Schildern Ihrer Perspektive! Entsprechend scheinen Sie sich das Vertrauen bewahrt zu haben

M
Max2100
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

À 100 %, j’ai perdu toute confiance.____On vote pour une chose et on en obtient une autre. Oui, la politique a toujours fonctionné ainsi, mais aujourd’hui, on ne se soucie plus du tout du peuple. Ils nous mentent effrontément, truquent les élections au grand jour, et les médias s’en font les complices. ____Il est également inquiétant que, dans une démocratie, les élus soient issus du peuple. Mais croyons-nous vraiment qu’une personne ayant un niveau d’études secondaires puisse rédiger les politiques que les grandes entreprises vont suivre ? Y a-t-il quelqu’un qui y croit sincèrement ?____Il est également inquiétant que la qualité des personnes qui se lancent en politique ait chuté de manière vertigineuse. Au point que nous avons des Premiers ministres qui utilisent ChatGPT pour gouverner. Ne nous leurrons pas : la plupart des parlementaires utilisent les modèles de langage (LLM) pour ne pas travailler. ____La situation est sombre, et elle s’assombrit de jour en jour.____Non. Je n’ai pas de solution…

100% I have lost faith.____You vote for one thing and you get another. Yes, politics has always been this way, but now there is no concern for the people whatsoever. They lie in your face, fix elections in your face, and the media is complicit. ____It is also concerning that in a democracy people are elected from amongst the people. But do we really believe someone with a high school education is going to write the policies big businesses will follow? Does anyone genuinely believe this?____It also concerning that the quality of person joining politics has gone down precipitously. To the point that we have prime ministers using ChatGPT to govern. Let's not kid ourselves, most of parliamentarians are using LLMs to not work. ____Things are bleak, and getting bleaker by the day.____No. I don't have a solution....

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Max2100

Merci beaucoup d'avoir tout de même pris le temps de décrire tout cela de manière aussi détaillée. Puis-je vous demander si vous faites référence à la Suisse ? Ou à un autre pays ?

Vielen Dank haben Sie sich trotzdem die Zeit genommen, das alles so ausführlich zu schildern. Darf ich fragen, ob Sie sich auf die Schweiz beziehen? Oder auf ein anderes Land

I
Igen
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Après des années de conditionnement par le secteur du marketing et de la publicité, les gens ont tendance à se rabattre sur des solutions toutes faites. Mais la société ne fonctionne pas ainsi.__L'idée d'une démocratie dysfonctionnelle est la dernière solution toute faite proposée par les escrocs qui détournent le système.

People lean on easy solutions after years of training by the marketing and advertising industry. But society doesn’t work like this.__The perception of a dysfunctional democracy is the latest easy solution bought from the scammers who hijack the system.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Igen

Bonjour, je ne suis pas sûr de bien vous comprendre : vous dites que ce sont des escrocs qui qualifient la démocratie de dysfonctionnelle ? J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez dire, mais je voudrais simplement dissiper un malentendu. ____Et ensuite, abordons la question centrale, passionnante : comment fonctionne donc la société ?

Guten Tag, ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe: SIe sagen, es seien Betrüger, die die Demokratie dysfunktional nennen? Ich habe das Gefühl, das ist was Sie sagen wollen, aber ich möchte nur ein Missverständnis ausräumen. ____Und dann zur spannenden Kernfrage kommen: Wie funktioniert Gesellschaft denn

S
sceptic
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Pour ma part, la confiance s’est évanouie pour deux raisons :__1. Les gouvernements des « partis traditionnels » ont tous basculé vers le populisme, ce qui signifie qu’ils sont prêts à dire n’importe quoi pour rester au pouvoir, peu importe ce qu’ils avaient déclaré la veille. Prenez par exemple Merz en Allemagne, un populiste comme on en trouve dans les manuels scolaires.____2. La prise de conscience que les politiciens font de la politique pour leur propre intérêt, et non pour celui des électeurs. Comme l’a déclaré un célèbre économiste : « La priorité numéro un d’un politicien est d’être élu. La priorité numéro deux est d’être réélu. Quelle que soit la troisième priorité, elle est loin derrière. »____Je n’apprécie pas l’usage actuel du terme « populiste ». Dans les médias traditionnels, toute opposition à la classe dirigeante est qualifiée de « populiste ». Un populiste est quelqu’un qui change d’avis du jour au lendemain en fonction de son interlocuteur du moment. Un autre exemple en provenance d’Allemagne est celui de l’AFD, toujours qualifiée de « populiste », alors qu’en réalité, elle s’en tient au même programme depuis ses débuts. Les véritables populistes, ce sont les partis au pouvoir qui, un jour, fustigent les politiques de l’AFD en les qualifiant de nazies, et le lendemain, n’hésitent pas à adopter les propositions de l’AFD (les centres d’accueil pour réfugiés en dehors de l’UE, par exemple).

For my part, trust has disappeared for two reasons:__1. The 'established party' governments all turned populist meaning they will say anything to stay in power no matter what they said the day before. See for example Merz in Germany, a school book populist.____2. The realization that politicians are in politics for their own benefit, not for the voters. As a famous economist stated; 'Priority number one for a politician is to be elected. Priority number two is be re-elected. Whatever priority three may be, it is far behind.'____I don't like the current use of the term populist. In established media, any opposition to the ruling class is labeled 'populist'. A populist is someone who changes opinion by the day depending on who he is currently speaking to. Another example from Germany is AFD always labeled 'populist' whereas in reality, they have stuck the same program since the beginning. The populists are the ruling parties who one day lambast AFD policies for being Nazi, and the next day they are happy to introduce AFD proposals (refugee centers outside the EU for example).

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@sceptic

Bonjour, merci beaucoup d'avoir exposé votre point de vue ! Je pense toutefois que votre définition du terme « populiste » correspond davantage à celle d'un opportuniste. La définition – scientifique – du populisme désigne en effet autre chose. ____L'opportunisme est certes aussi un problème, mais justement : c'est plutôt un autre problème.

Guten Tag, vielen Dank für das Schildern Ihrer Perspektive! Ich denke, Ihre Definition von "Populist" entspricht aber eher dem Opportunisten. Die - wissenschaftliche - Definition von Populismus meint etwas Anderes. ____Opportunismus ist sicher auch ein Problem, aber eben: eher ein Anderes.

K
kkckkc
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

On a l'impression que l'Europe, en particulier l'UE et le Royaume-Uni, a perdu le cap et que la Suisse peine à trouver sa position. Quelques exemples : ____Plus de 100 pays ont voté à l’ONU en faveur d’un règlement négocié sur l’Ukraine, et pourtant 29 pays continuent d’envoyer des coordonnées et des armes à l’Ukraine. Cela nous oblige à choisir entre la neutralité et une « neutralité sélective ».____Cette semaine encore, les BRICS (

There is a sense that Europe, in particular EU/UK, has lost the plot and Switzerland is struggling to find a position. Some examples: ____Over 100 countries at the UN voted for a negotiated settlement on Ukraine and yet 29 countries keep sending coordinates and weapons to Ukraine. This is forcing us to choose neutrality vs "pick and choose neutrality".____Just this week, BRICS (

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@kkckkc

Votre commentaire semble s'interrompre en plein milieu

Ihr Kommentar scheint mittendrin abzubrechen

Lynx Vegas
LynxVegas
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

J'ai perdu toute confiance il y a plusieurs décennies. J'habitais autrefois en Grande-Bretagne. Depuis Thatcher, ce n'est plus « formidable », même si Burnham semble en mesure de régler tous les problèmes causés par les conservateurs et Farage. Trop de politiciens ne pensent qu’à eux-mêmes, à leur famille, à leurs amis et à leurs bailleurs de fonds. Ils en font bien trop peu pour ceux qui ont voté pour eux, jusqu’à la veille des élections. Quelqu’un peut-il citer un dirigeant mondial ou un parti politique qui se soucie réellement du peuple ? Moi, je n’y arrive pas.

I lost faith decades ago. I used to live in Great Britain. After Thatcher, it's not great any more, though Burnham looks like he might fix any issue caused by the Tories and Farage. Too many politicians are in it for themselves, their family, friends, financial backers. They do far too little for those who voted for them, until just before election time. Can anyone name any world leader or political party that actually cares about the people? I can't.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@LynxVegas

Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre point de vue ! Si je peux me permettre : où habitez-vous aujourd’hui ? Et que faudrait-il pour que vous retrouviez confiance ?

Vielen Dank für das Schildern Ihrer Perspektive! Wenn ich fragen darf: Wo leben Sie denn heute? Und was bräuchte es, damit Sie wieder Vertrauen schöpfen könnten

S
sceptic
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@LynxVegas

Hum, intéressant. Je me souviens de l’arrivée au pouvoir de Thatcher et, pour moi qui venais de l’étranger, le Royaume-Uni s’est considérablement amélioré sous son mandat. Quand j’étais enfant, à l’école, on riait et on faisait des blagues sur ce qu’on avait vu de l’Angleterre aux informations la veille au soir.____Quand tu dis que Burnham « pourrait régler n’importe quel problème ». Quel problème pourrait-il résoudre et pourquoi pensez-vous qu’il soit la bonne personne ? Avertissement : mes amis anglais étaient très enthousiastes à l’égard de Burnham lorsqu’il a été présenté comme le prochain dirigeant. J’ai donc écouté quelques interviews de lui et j’ai été consterné. À mes yeux, il m’a semblé aussi inepte et incompétent que Starmer l’était à l’approche de sa nomination.

hmm interesting, I remember when Thatcher came to power and to me, an outsider, the UK improved dramatically under her reign. As a child in school we used to laugh and crack jokes about what we had seen from England on the news the evening before.____When you say Burnham 'might fix any issue'. What issue might he fix and why do you think he is the right person? Trigger warning: my English friends were very enthusiastic about Burnham when he was pitched as the next leader. As a result I listened to a few interviews with him and I was appalled. To me he appeared as inept and incompetent as Starmer did in the run up to his appointment.

L
Leo Gali
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

La confiance dans le gouvernement, c'est comme faire l'aumône aux pauvres. Plus la situation économique d'une personne est favorable, plus elle peut se permettre d'être confiante.

Vertrauen in die Regierung ist wie ein Almosen an Verarmte. Je besser jemand wirtschaftlich gestellt ist, desto mehr Vertrauen kann er/ sie sich leisten.

J
Jorg Hiker
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

C'est *exactement ce* que veulent les politiciens corrompus : des citoyens qui ne les dérangent pas et qui sont isolés les uns des autres, même s'ils se plaignent sans grand effet.

This is *exactly what* corrupt politicians want: citizens who don't bother them and are individualized, even if they ineffectively grumble.

J
Jorg Hiker
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Il faut comprendre que c’est exactement ce que veulent les politiciens corrompus : des citoyens qui ne les dérangent pas et qui restent isolés les uns des autres, même s’ils se plaignent sans grand effet. Une sorte de Russe typique. En même temps, l’histoire montre à quel point des citoyens conscients et organisés peuvent changer la politique — des révolutions d’Europe de l’Est au XXe siècle aux guerres culturelles du XXIe siècle. Même des pays non démocratiques comme la Chine observent de près ce que les citoyens acceptent et comprennent qu’ils ne peuvent franchir certaines limites — celles que les gens eux-mêmes autorisent à franchir.____Une leçon du XXIe siècle est que la politique est une affaire à laquelle les citoyens doivent prendre part ; ils ne doivent pas laisser les politiciens diriger les choses à leur guise. Une autre leçon du XXe siècle est que, pour un homme politique, le comportement le plus efficace consiste à se livrer immédiatement à la corruption lorsque les citoyens ne protestent pas, ce qui entraîne à son tour la stagnation économique et l’effondrement du pays. Le « Manuel du dictateur » de Bruce Bueno de Mesquita et d’autres ouvrages similaires décrivent les relations entre les politiciens et la société au XXIe siècle.

Understand that this is corrupt politicians want: citizens who don't bother them and are individualized, even if they ineffectively grumble. A sort of typical Russian. At the same time, history shows how aware and organized citizens can change politics—from the revolutions of Eastern Europe in the 20th century to the culture wars of the 21st century. Even undemocratic countries like China watch closely what citizens accept and understand they cannot cross certain borders—those that people themselves allow to cross.____A lesson of the 21st century is that politics is something citizens must take part in; they must not let politicians run things themselves. Another lesson of the 20th century is that for a politician, the most efficient behavior is to become corrupt immediately when citizens aren't protesting, and this in turn brings economic stagnation to collapse to the country. The 'Dictator's Handbook' by Bruce Bueno de Mesquita and similar works describe the relations between politicians and society in the 21st century.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Jorg Hiker

Encore une fois, merci beaucoup pour votre point de vue ! ____Juste pour être sûr de bien vous comprendre : les citoyens qui perdent confiance deviennent des individus isolés et agissent en conséquence, sans grand impact politique

Einmal mehr vielen Dank für Ihre Perspektive! ____Nur um Sie sicher richtig zu verstehen: Die Bürgerinnen und Bürger, die das Vertrauen verlieren, werden zu Einzelpersonen und handeln entsprechend mit wenig politischer Wirkung

J
Jorg Hiker
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@Benjamin von Wyl

« Perdre confiance en la politique » peut laisser penser à de l’apathie ou au cynisme. La bonne attitude consiste à participer de manière avisée à la vie politique : soutenir les initiatives citoyennes, critiquer ouvertement les politiciens corrompus et inefficaces, et soutenir les politiciens plus efficaces ainsi que les initiatives sensées. La société suisse est déjà en avance sur la plupart des pays à cet égard, avec des traditions telles que les référendums sur des questions concrètes, une préférence pour les politiciens pragmatiques plutôt que pour les showmen, et des collectivités locales qui prennent de nombreuses décisions au plus près des citoyens. Une participation citoyenne encore plus active et avisée à la vie politique est nécessaire, sans quoi la Suisse ne pourra pas relever les nouveaux défis. En effet, on sait depuis longtemps que les mauvais politiciens encouragent délibérément la passivité et la confusion des citoyens afin de retarder leur éviction. Cette tactique politique porte plusieurs noms — par exemple, la stratégie FUD (« semer la peur, l’incertitude et le doute »). Lorsque l’on lit sur Internet des messages du type « oh là là, nous sommes impuissants », il s’agit généralement de trolls rémunérés, précisément parce que les citoyens ne sont pas impuissants.

'Losing faith in politics' may suggest apathy or cynicism. The correct attitude is wise participation in politics: supporting citizen initiatives, openly criticizing corrupt and inefficient politicians, and backing more effective politicians and sensible initiatives. Switzerland's society is already ahead of most countries in this respect, with traditions like referendums on practical matters, a preference for pragmatic politicians over showmen, and local governments that keep many decisions close to citizens. Still more active and wise citizen participation in politics is needed, otherwise Switzerland will not cope with the new challenges. In fact, it has long been known that bad politicians purposefully promote citizen passivity and confusion in order to delay removing them. This political tactic has many names—for example, FUD "sowing Fear, Uncertainty, and Doubt." When one reads online posts that amount to "oy vey, we are powerless," they are usually paid trolls, precisely because citizens are not powerless.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Jorg Hiker

Je comprends, merci beaucoup ! Ce qui est intéressant, c'est qu'en Suisse, il existe certes tous ces leviers démocratiques, mais qu'il n'y a pourtant pratiquement aucune possibilité, même indirecte, de destituer le gouvernement.____L'article de mon collègue Domhnall O'Sullivan pourrait également vous intéresser à ce sujet : https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-democracy/why-the-swiss-government-doesnt-need-to-fear-a-no-confidence-vote/92027316

Ich verstehe, vielen Dank! Spannenderweise gibt es in der Schweiz ja all diese demokratischen Hebel - und trotzdem auch indirekt kaum Möglichkeiten, die Regierung abzuwählen.____Vielleicht interessiert Sie dazu auch der Beitrag meines Kollegen Domhnall O'Sullivan: https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-democracy/why-the-swiss-government-doesnt-need-to-fear-a-no-confidence-vote/92027316

J
Jorg Hiker
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@Benjamin von Wyl

Merci de l’intérêt que vous portez à mes publications. En réalité, le mécanisme du vote de défiance au Parlement n’est pas un exemple de la capacité des citoyens à influencer la politique, mais plutôt un exemple de luttes entre différentes factions de la classe politique au sein même de cette classe. Un homme politique confronté à un vote de défiance s'attache avant tout à compter ses partisans et à nouer des alliances au sein du Parlement, plutôt qu'à répondre aux besoins ou aux attentes des citoyens. C'est peut-être pour cette raison que certains pays connaissent fréquemment des votes de défiance, ainsi qu'une classe politique dysfonctionnelle et un État qui fonctionne mal.

Thank you for your interest in my posts. Actually, the mechanism of a no-confidence vote in parliament is not an example of citizens being able to influence politics, but rather an example of different factions of the political class fighting within their own class. A politician facing a no-confidence vote primarily focuses on counting supporters and developing alliances within parliament, rather than giving citizens what they need or say. Perhaps that is why some countries frequently have no-confidence votes as well as a dysfunctional political class and poorly functioning state.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Jorg Hiker

Je vous remercie pour votre analyse. La manière dont le parlementarisme est organisé – tant par l'institution elle-même que par les usages en vigueur – est certainement un facteur qui contribue aux problèmes que connaît la démocratie aujourd'hui.

Ich danke Ihnen für Ihre Analyse. Die Art, wie Parlamentarismus ausgestaltet ist - durch die Institution, aber auch durch die jeweilige Gewohnheit - ist sicher ein Faktor, der mitreinspielt in die Probleme der Demokratie heutzutage.

Anonyme
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

« La politique » est un terme un peu trop général pour pouvoir répondre directement à cette question. Je suppose qu’il s’agit du pouvoir exécutif (c’est-à-dire le Conseil fédéral) ? ____Je me demande alors si je crois que les conseillers fédéraux réfléchissent et agissent dans l’intérêt du pays, du bien-être et de la sécurité de la population, ainsi que pour la préservation durable de nos moyens de subsistance ? Ou s’ils réfléchissent et agissent plutôt dans leur propre intérêt ou dans celui de leur « lobby » ? __Je vois des signes dans les deux sens, selon les sujets. Ma confiance n’est donc que partielle. Les démocraties sont malheureusement particulièrement vulnérables au fait que des intérêts particuliers puissants l’emportent sur des décisions équilibrées et raisonnables… Il est donc presque inévitable que l’on fasse souvent peu confiance aux politiciens.

"Die Politik" ist ein etwas zu pauschaler Begriff, als dass man diese Frage direkt beantworten könnte. Ich nehme an, es ist die Exekutive (also der Bundesrat) gemeint? ____Dann stelle ich mir die Frage, ob ich glaube, dass die Bundesräte für das Wohl des Landes, das Wohl und die Sicherheit der Bevölkerung und für die nachhaltige Pflege unserer Lebensgrundlage denken und handeln? Oder dass sie eher im Eigeninteresse oder im Interesse ihrer "Lobby" denken und handeln? __Für beides sehe ich Anzeichen - je nach Thema. Mein Vertrauen ist also nur teilweise gegeben. Demokratien sind leider besonders anfällig dafür, dass sich starke Eigeninteressen mehr durchsetzen als ausgewogene, vernünftige Entscheide.... dass man Politikern deshalb oft wenig vertraut, ist fast unvermeidlich.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Anonyme

Bonjour, merci beaucoup pour votre point de vue ! ____La confiance accordée au gouvernement suisse est, du moins en moyenne, plus élevée que celle accordée au pouvoir législatif. Mais vous pourriez bien sûr aussi placer votre confiance dans ce dernier – ou dans l’interaction entre le gouvernement, le Parlement et les instruments de démocratie directe en tant qu’organes de contrôle. ____Que faudrait-il pour que vous puissiez avoir davantage confiance ? Personnellement, j’ai toutefois le sentiment qu’un peu de confiance, telle que vous la décrivez, n’est pas si mauvaise que cela. Car une confiance aveugle n’est certainement pas souhaitable dans une société démocratique – et un peu de confiance est quelque chose de fondamentalement différent d’une méfiance active.

Guten Tag, vielen Dank für Ihre Perspektive! ____Das Vertrauen in die Schweizer Regierung ist, zumindest im Schnitt, höher als in die Legislative. Aber Sie könnten Ihr Vertrauen selbstverständlich auch in diese legen - oder in das Zusammenspiel von Regierung, Parlament und direktdemokratische Instrumente als Kontrollorgan. ____Was bräuchte es, damit Sie mehr Vertrauen schöpfen könnten? Persönlich habe ich aber das Gefühl, dass ein bisschen Vertrauen, wie Sie es schildern, gar nicht so schlecht ist. Denn blindes Vertrauen ist sicher nicht wünschenswert in einer demokratischen Gesellschaft - und etwas Vertrauen etwas grundsätzlich Anderes als aktives Misstrauen.

Anonyme
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Benjamin von Wyl

Vous me demandez ce qu’il faudrait pour que je puisse avoir davantage confiance. __Je ne prends connaissance des agissements et des décisions du Conseil fédéral que de manière indirecte, principalement par le biais des médias, et je ne les connais donc en réalité que « de réputation ». Il en résulte donc une certaine incertitude et un certain scepticisme. __Mais j’ai un contact direct lors des votations : la brochure d’information sur les questions soumises au vote contient des prises de position rédigées par le Conseil fédéral. Celles-ci sont – comme je l’ai dit, à des degrés divers selon les thèmes – souvent idéologiques et influencées par des intérêts de lobbying (dissimulés). Si cela venait à changer de manière perceptible, dans le sens d’une mise en balance visible des différentes forces en présence et de recommandations raisonnablement fondées, ma confiance pourrait s’en trouver renforcée.

Sie fragen, was es bräuchte, damit ich mehr Vertrauen schöpfen könnte. __Verhalten und Entscheide des Bundesrates nehme ich überwiegend nur indirekt über die Medien wahr, und kenne sie deshalb eigentlich nur "vom Hörensagen". Da bleibt also eine gewisse Unsicherheit und Skepsis. __Aber direkten Kontakt habe ich bei den Abstimmungen: Das Informationsheft zu den Abstimmungsfragen enthält vom Bundesrat verfasste Stellungnahmen. Diese sind - wie gesagt, je nach Thema mehr oder weniger - oft ideologisch und von (verschleierten) Lobby-Interessen geprägt. Wenn sich das spürbar ändern würde, im Sinne von sichtbarer Abwägung verschiedener Einflusskräfte und vernünftig begründeten Empfehlungen, könnte sich mein Vertrauen erhöhen.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Anonyme

C'est intéressant de voir que le livret de vote joue un rôle si central pour vous ! ____Êtes-vous surtout mécontent de la manière dont le gouvernement exprime sa position dans le livret de vote ? Ou qu'est-ce qui vous dérange dans ce format ? La page consacrée aux opposants à la position du gouvernement dispose toujours du même espace pour exposer leur point de vue.

Das ist spannend, dass das Abstimmungsbüchlein für SIe so eine zentrale Rolle spielt! ____Sind Sie denn vor allem unzufrieden mit der Art, wie die Regierung Ihre Position im Abstimmungsbüchlein zum Ausdruck bringt? Oder was stört Sie am Format? Die Konterseite, die gegen die Regierungsposition steht, hat ja immer denselben Platz, um auch ihre Position darzulegen.

En savoir plus

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision