Photo de la semaine

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Mardi, la Suisse a restitué à l’Égypte un masque funéraire datant du IIe siècle avant notre ère. Celui-ci avait été saisi en Suisse dans le cadre d’une procédure pénale. L’accord de restitution a été signé à Berne par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et l’ambassadeur d’Égypte en Suisse, Mohamed Yehia Mohamed Negm.

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