Assurance: Direct Line vers un rachat par Aviva

Keystone-SDA

L'assureur britannique Direct Line Insurance a accepté une possible offre de rachat à 3,6 milliards de livres (4,04 milliards de francs) de son concurrent et compatriote Aviva, ont annoncé les deux groupes dans un communiqué conjoint publié vendredi.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les assureurs ont « conclu un accord préliminaire sur les conditions financières d’une éventuelle acquisition de la totalité du capital social de Direct Line par Aviva » à 275 pence par action, selon ce communiqué. « Le conseil d’administration de Direct Line a soigneusement examiné la proposition (…) et conclu qu’elle correspond à une valeur qu’il serait disposé à recommander aux actionnaires de Direct Line », est-il précisé.

En vertu des règles boursières britanniques, Aviva a jusqu’au 25 décembre pour faire une offre ferme. La proposition de rachat, en partie en liquidités et en partie en actions, signifie que les actionnaires de Direct Line détiendraient environ 12,5 % du capital d’Aviva à l’issue de l’opération.

Cette annonce faisait grimper le titre de Direct Line de plus de 7% vendredi matin à la Bourse de Londres, tandis que l’action d’Aviva reculait de plus de 0,60%. Direct Line avait rejeté fin novembre une offre plus faible d’Aviva, à 3,3 milliards de livres, mais son titre avait alors bondi de plus de 41% en une séance, le marché anticipant une surenchère.

Opération « cohérente »

Aviva avait expliqué que l’acquisition de Direct Line « serait cohérente avec sa stratégie visant à accélérer la croissance de ses activités au Royaume-Uni », notamment sur le marché de l’assurance aux particuliers. Direct Line avait déjà rejeté en début d’année des offres de rachat du belge Ageas, dont la dernière à près de 3,2 milliards de livres (3,9 milliards d’euros), elle aussi jugée insuffisante.

« Direct Line a rencontré de sérieux problèmes ces derniers temps », avec notamment une part de marché en recul, « mais avec une nouvelle équipe de direction aux commandes, l’entreprise a travaillé sur un plan de redressement audacieux », a commenté Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown. Pour Aviva, « l’acquisition de Direct Line pourrait s’avérer un jackpot stratégique », qui « consoliderait sa place de poids lourd sur les marchés britanniques de l’assurance habitation et automobile », a-t-il ajouté.

« Le conseil d’administration de Direct Line avait résisté », mais « il a dû admettre que la proposition d’Aviva était un ticket en or », selon l’analyste. « Cette offre était tout simplement trop belle pour la laisser passer ».