Aujourd'hui en Suisse

Thomas Kern/swissinfo.ch

«Rurbanité», c’est le mélange entre urbanité et ruralité, qui concerne bien des petites villes en Suisse. Nous sommes allés à sa rencontre à Bulle, en terres fribourgeoises. Ici, on peut croiser un tracteur et sentir le purin sur les champs au cœur d’un quartier moderne et branché.

C’est une des communes de Suisse à la croissance la plus rapide. Malgré cela, Bulle veut conserver son image de «ville à la campagne», avec son vieux bourg médiéval, ses champs et ses forêts à proximité immédiate, et sa réputation de capitale du fameux fromage de Gruyère.

Autour de la gare en chantier, un quartier très urbain est sorti de terre. On pourrait s’y croire à Zurich, sauf que… une armoire paysanne peinte à la main doublée d’une «poya», tableau traditionnel représentant une montée à l’alpage, trônent bien en vue sur le vaste balcon d’un lotissement flambant neuf. Tout un symbole.

La rurbanité a ses bienfaits et ses inconvénients. Parmi les premiers, on cite généralement la qualité de vie et la cohésion sociale, alors que certains notent qu’une ville à la campagne n’est jamais très belle, surtout à sa périphérie.