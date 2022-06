Aujourd'hui en Suisse

© Keystone / Gaetan Bally

Les Suisses ont perdu du pouvoir d’achat en 2021, selon les dernières statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Mais pour certains experts, ces résultats sont à prendre avec des pincettes.

Par rapport à 2020, les salaires suisses ont baissé l’an dernier. Cela n’était plus arrivé depuis des décennies. En tenant compte de l’inflation, la baisse se monte à -0,8%. Mais le chef de la section salaires et conditions de travail de l’OFS Didier Froidevaux avertit: «Ces chiffres ont été définis en été-automne 2020, en pleine pandémie. Cette situation exceptionnelle a incontestablement influé sur la dynamique des salaires.» Les chiffres sont donc à interpréter avec une certaine prudence.

On constate les baisses les plus importantes dans l’industrie, notamment dans la pharma et la chimie (-3,1%) ou l’horlogerie (-1,1%). Dans les services, sans surprise, les arts et spectacles et les activités récréatives enregistrent la plus forte baisse avec -3,3%. À l’inverse, l’administration affiche une hausse de 2,1%. Les salaires des femmes sont également sur une pente ascendante avec 0,6%, même s’il s’agit en fait pour ces derniers d’un ajustement de l’écart entre les hommes et les femmes.

Économiste à la banque EFG, Gianluigi Mandruzzato s’étonne du recul des salaires: «Si l’on tient compte du fait que le marché du travail est plutôt tendu en Suisse, on aurait pu s’attendre à un résultat inverse. Mais il faut se rappeler les informations disponibles sur le moment: l’économie subissait la pandémie et les attentes d’inflation étaient très faibles».