Axpo étudie une prolongation d’exploitation de Beznau après 2030

(Keystone-ATS) Le groupe électrique Axpo examine la possibilité d’exploiter la centrale nucléaire de Beznau au-delà de 2030. L’objectif est de renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Suisse.

Compte tenu des conséquences potentiellement dramatiques de pannes de courant de grande ampleur et de longue durée, la sécurité d’approvisionnement revêt une importance capitale, communique jeudi Axpo. Il n’existe pas de limitation de durée de vie des centrales nucléaires en Suisse. Elles peuvent être exploitées tant qu’elles sont sûres, précise le groupe.

Réacteurs inaugurés en 1969 et 1971

La durée d’exploitation de la centrale nucléaire de Beznau, à Döttingen (AG), est prévue pendant 60 ans au total, mais la faisabilité d’une exploitation au-delà de cette période est actuellement à l’étude. Selon Axpo, l’aspect de la sécurité est primordial. L’examen devrait durer environ un an.

Le bloc de réacteur Beznau 1 a été couplé au réseau en 1969 et le bloc 2 en 1971. La centrale produit environ six térawattheures par an, l’équivalent de la consommation de 1,3 million de ménages de quatre personnes.

Cuves, personnel, fournisseurs, combustibles

La faisabilité d’une prolongation de l’exploitation des deux réacteurs dépend de plusieurs facteurs pris sous la loupe au cours de l’examen à venir, écrit Axpo. Parmi eux, on compte l’intégrité d’éléments centraux comme la cuve sous pression de chaque réacteur ainsi que la disponibilité en personnel, en fournisseurs et en éléments combustibles.

Le groupe énergétique va aussi évaluer le montant des investissements nécessaires dans la sécurité du site au-delà d’une durée de vie de 60 ans. Il a déjà investi 2,5 milliards de francs dans la mise à niveau et la modernisation des installations.

En 2011, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a constaté que des améliorations seraient nécessaires à la centrale de Beznau pour une exploitation allant jusqu’à 60 ans. En 2017, l’IFSN constatait, dans un rapport de 400 pages, que la centrale avait réalisé diverses mises à niveau de très grande ampleur dans le passé, lui permettant de garantir un très bon niveau de sécurité.

Centrale vétuste et peu sûre, selon la SES

Les plans d’Axpo pour une prolongation de l’exploitation de Beznau suscitent le rejet au sein de la Fondation suisse de l’énergie (SES). Cette dernière les juge “inutiles et dangereux pour la Suisse”. “L’absence de transparence et les déficits de sécurité à la centrale nucléaire” de Beznau sont montrés du doigt depuis des années, dénonce la SES.

Selon elle, le site de Beznau est vétuste et très éloigné du standard des nouvelles centrales nucléaires. Un approvisionnement décentralisé en énergie est plus sûr que le risque considérable engendré par des vieux réacteurs dont les éléments combustibles sont fournis par la Russie, souligne la SES.