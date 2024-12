Bilan mitigé pour le Black Friday suisse

Keystone-SDA

Les promotions de la fin du mois de novembre, dont le point d'orgue a été atteint vendredi avec le Black Friday, n'ont pas répondu pleinement aux attentes de la branche du commerce de détail. Les recettes se sont révélées en dessous des espoirs des commerçants.

(Keystone-ATS) Le Black Friday a été moins pourvoyeur de recettes, avec une chute de 5% du volume de transactions par cartes et par paiements mobiles par rapport à l’édition 2023. Toutefois, l’analyse des chiffres laisse entrevoir une explication: les achats ont été plus étalés. Ainsi, dans les jours précédents, les dépenses ont atteint des niveaux sans précédent, selon les données de Monitoring Consumption Switzerland et de Twint compilées par AWP.

Beaucoup de magasins ont étendu la période de promotion sur la semaine précédant le Black Friday, cette année, du 25 novembre au 1er décembre et l’opération a rencontré du succès. Les recettes s’y sont inscrites en hausse de 10% par rapport à la « Black week » de 2023. Par rapport à une semaine normale en 2024, les transactions se sont inscrites en hausse de 92% pour le commerce en ligne et de 44% pour les magasins.

Si le Black Friday est bien connu de la clientèle helvétique et plébiscité par les commerçants suisses, l’édition 2024 se solde toutefois sur un bilan mitigé.

« A l’exception de l’électronique grand public, les ventes du Black Friday ont été décevantes, en particulier dans la mode ainsi que dans le mobilier et décoration. Les consommateurs sont en rendez-vous pour l’évènement, avec une importante hausse des recherches sur internet et de la fréquentation en magasin, mais ne concrétisent pas toujours leurs achats. On sent bien que le pouvoir d’achat diminue », explique Jérôme Amoudruz, consultant et directeur de la plateforme Blackfriday.ch. Il explique qu’entre les intentions d’achat et la réalité, une différence d’environ 20% de moins s’observe.

Les magasins profitent de l’événement

Alors que l’importance du e-commerce a crû de manière ininterrompue depuis plusieurs années, les données de paiement par cartes et Twint montrent qu’en 2024 le taux de pénétration des transactions e-commerce durant la semaine du Black Friday a diminué d’environ 1% par rapport à 2023. « Les achats en ligne semblent atteindre progressivement une sorte de plafond de verre. Cette année, c’est bien le commerce stationnaire qui a davantage bénéficié de l’événement. Peut-être par sa proximité avec Noël et les fêtes », explique M. Amoudruz.

Les données de Monitoring Consumption Switzerland n’inclut pas les transactions en liquide. Les paiements mobiles pris en compte sont ceux ayant transité via Twint, Alipay et WeChat Pay. Les applications comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay ne sont pas inclues dans les statistiques.