Manger un gâteau aux pruneaux le jour du Jeûne fédéral est une tradition dans le canton de Genève. (123rf)

Le gâteau aux pruneaux du Jeûne est une spécialité suisse très appréciée dans tout le pays.

En Suisse romande, en particulier dans les cantons protestants de Neuchâtel, Vaud et Genève , elle est fortement associée à la Journée fédérale de prière, d'action de grâce et de repentir.

D'où vient cette tradition? Le jour du Jeûne fédéral, on passait la journée à l’église et on n’avait pas le temps de préparer un dîner à proprement parler. De plus, il était demandé de s’abstenir de nourriture à midi. On se limitait donc à une tarte aux pruneaux, préparée parfois la veille.



Vous souhaitez vous tenir au courant des thèmes discutés en Suisse?



Avec l'appli 📱 SWI plus 📱 vous recevez chaque jour une lettre d'information compacte résumant les principaux sujets qui font débat en Suisse.



👉 Android Lien externeou 👉 iPhoneLien externe Fin de l'infobox

Recette (pour 4 personnes):

Pâte: 200g de farine; 0.5 c.c. de sel; 50g d’amandes moulues; 75g de beurre froid, en morceaux; 1 dl d’eau; 1 c.c. de vinaigre.

Garniture: 4 c.s. de chapelure ou d’amandes moulues; 750g de pruneaux coupés en deux et dénoyautés.

Appareil: 1.5dl de lait; 1dl de crème; 2 œufs; 2 c.s. de fécule de maïs; 3 à 4 c.s. de sucre; 1 c.c. de sucre vanillé; du sucre glace à saupoudrer.

Préparation:

Pâte

Mélanger la farine, le sel et les amandes. Ajouter le beurre, travailler en une pâte friable. Ajouter l'eau et le vinaigre, rassembler en une pâte sans pétrir. Emballer dans du film alimentaire et placer 30 min au réfrigérateur.

Garniture

Abaisser la pâte, en foncer un moule beurré de 28-30 cm de Æ, piquer le fond à la fourchette. Répartir la chapelure ou les amandes dessus, puis disposer les pruneaux.

Appareil

Mixer brièvement tous les ingrédients, verser sur les fruits. Cuire la tarte 30-35 min dans la moitié inférieure du four préchauffé à 200°C. Servir la tarte tiède ou refroidie. Saupoudrer de sucre glace selon les goûts.

Une crème chantilly aérienne se marie merveilleusement à ce gâteau.

(source: swissmilk.chLien externe)





La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées. Fin de l'infobox

Calendrier de l’Avent 2019 Traditions hivernales - notre calendrier de l’Avent Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Par Melanie Eichenberger Autre langue: 1 Autre langue: 1 Langues: 1 Allemand (de) Adventskalender 2019



Adaptation de l'allemand: Emilie Ridard

Neuer Inhalt Horizontal Line