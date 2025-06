CFF: Horaires modifiés entre Lausanne et Genève à cause de travaux

Des travaux sur la voie ferrée à la hauteur de St-Prex (VD) obligent les CFF à adapter les horaires de certains de leurs trains, les week-ends, cet été, entre Lausanne et Genève. Le chantier a lieu sur une voie, l'autre sera réservé à la circulation des trains.

(Keystone-ATS) Le gros des travaux va se dérouler durant les week-ends, notamment celui du 28 au 29 juin et celui du 5 au 6 juillet, indiquent mercredi les CFF dans un communiqué. Les horaires seront également modifiés lors des week-ends du 19 au 20 juillet et du 9 au 10 août. Des changements sont aussi programmés en novembre.

Les modifications touchent les trains IR95 et IR15 qui seront supprimés entre Lausanne et Genève-Aéroport. Les voyageurs devront se reporter sur les autres trains qui circuleront selon un horaire modifié et qui effectueront des arrêts supplémentaires, notamment les trains IC1 et IR90, précisent les CFF.

Les travaux de réfection des CFF concernent 3 kilomètres et demi de voie ferrée à la hauteur de St-Prex. Les rails, le ballast et les traverses seront changés. Ces travaux permettent d’assurer la fiabilité et la sécurité du trafic ferroviaire. Le budget de l’opération se monte à environ 13 millions de francs.