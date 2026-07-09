Aujourd’hui en Suisse

La vague de chaleur prolongée qui frappe la Suisse n’est pas seulement inconfortable pour les personnes. Alors que la sécheresse s’intensifie, l’agriculture et la faune sauvage sont soumises à une pression croissante.

Ce printemps a été l’un des plus secs depuis le début des relevés à l’échelle nationale, selon Mauro Hermann, climatologue à MétéoSuisse. «La situation actuelle évoque fortement les étés exceptionnels de 1976, 2003 et 2018», dit-il.

La chaleur s’accompagne de craintes grandissantes liées à la sécheresse. En 2022, l’humidité des sols suisses avait atteint son niveau le plus bas jamais mesuré. Mais selon Sonia Seneviratne, climatologue à l’École polytechnique fédérale de Zurich, les conditions sont déjà «nettement plus sèches qu’à la même période en 2022». Si les tendances météorologiques actuelles se poursuivent, cet été pourrait être encore pire.

Quasiment tous les cantons ont à ce stade mis sur pied des cellules de crise ou des groupes de travail dédiés à la surveillance de la sécheresse. Même des régions habituellement épargnées par les longues périodes de sécheresse introduisent des restrictions. Les habitants de Fahrwangen, dans le canton d’Argovie, s’exposent ainsi à une amende pouvant atteindre 2000 francs s’ils arrosent leur pelouse, lavent leur voiture ou font fonctionner des fontaines ornementales.

Les conséquences pour l’agriculture et la faune se font de plus en plus sentir. Les pommes de terre, le maïs et les betteraves sucrières continuent de pousser durant les mois d’été, mais le monde agricole craint des récoltes réduites. Les pâturages s’assèchent déjà et certains éleveurs pourraient à nouveau devoir abattre du bétail, comme en 2022.

Le réchauffement des lacs et la baisse du niveau des eaux mettent également les populations de poissons sous pression. La pêche a été suspendue dans plusieurs régions, tandis que les autorités demandent aux baigneurs d’éviter les zones sensibles afin de ne pas accentuer le stress sur la faune aquatique.

Le risque d’incendies de forêt augmente lui aussi. Les niveaux de danger 3 et 4 sont déjà en vigueur dans de larges parties du pays. Le niveau de danger maximal 5 a même été déclaré dans certaines zones du Valais et des Grisons.