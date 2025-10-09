Aujourd’hui en Suisse

Le drame de Gondo a eu lieu il y a 25 ans.Un quart de siècle après la terrible catastrophe naturelle dans le canton du Valais, la population se souvient.

C’était le 14 octobre 2000: un énorme glissement de terrain s’est abattu sur le versant sud du col du Simplon. Un tiers du village de Gondo a été détruit, treize personnes ont perdu la vie.

Vingt-cinq ans après, le drame unit toujours la population de Gondo: «On sent la cohésion dans le village. Un tel événement soude les gens», confie Annemarie Squaratti, qui vit dans l’une des maisons reconstruites.

L’ancien président de la commune, Roland Squaratti, se souvient lui aussi de ce jour tragique. Dans le village, personne n’a cherché à désigner des coupables. Les habitants et habitantes avaient déjà bien assez à assumer avec la catastrophe. «Même si nous avions trouvé un responsable, cela n’aurait pas ramené à la vie les treize victimes», déclare-t-il à la SRF.

Aujourd’hui, 75 personnes vivent à Gondo, soit la moitié de la population d’avant le glissement de terrain. Daniel Squaratti, actuel président de la commune de Gondo-Zwischenbergen et neveu de l’ancien syndic, souligne l’importance de la journée commémorative annuelle. Elle aide selon lui à surmonter le traumatisme et à entretenir la mémoire de la catastrophe. «Cela permet aussi d’apprécier ce que l’on a aujourd’hui.»