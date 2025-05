Aujourd’hui en Suisse

La descente de l’Aar en canot pneumatique de Thoune à Berne est plus qu’un simple loisir, l’activité fait partie de l’identité bernoise. Dimanche, la population bernoise votera sur un crédit de construction pour la piscine du Marzili et un nouveau port pour les bateaux pneumatiques. L’approbation est considérée comme certaine, car les Bernois et Bernoises n’aiment presque rien autant que leur Aar.

Les jours de grande chaleur, des centaines de personnes naviguent sur l’Aar en canot pneumatique. Le parcours le plus apprécié se situe entre Berne et Thoune et s’étend sur environ 27 kilomètres. La piscine du Marzili, au centre-ville, est le point de débarquement le plus populaire. Mais la piscine en plein air bernoise, riche en traditions, a pris de l’âge et doit maintenant faire l’objet d’une rénovation complète pour 67 millions de francs, notamment avec un port spécialement prévu pour permettre aux canots pneumatiques d’accoster plus facilement.

L’idée d’un port pour bateaux pneumatiques n’est guère contestée politiquement. Seule l’UDC s’oppose au projet et parle d’une solution de luxe superflue. Elle craint que le nouveau port n’attire davantage de monde et ne surcharge l’infrastructure. La ville, en revanche, argumente qu’il s’agit d’une question de sécurité, car des embouteillages se forment régulièrement au point de débarquement actuel.

Le bateau pneumatique sur l’Aar est depuis longtemps une attraction touristique: les blogs de voyage, les médias internationaux et les influenceurs vantent les mérites de cette expérience, possible grâce à la propreté de l’eau de l’Aar. Le début de la construction du port est prévu à l’automne.

