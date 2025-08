Aujourd’hui en Suisse

Les vélomoteurs étaient incontournables sur les routes de la Suisse des années 1970 et 1980. On en dénombrait alors plus d’un demi-million, mais ils ont ensuite été largement délaissés. Comme les cabines téléphoniques, machines à écrire ou autres carnets de chèques, les vélomoteurs auraient pu sombrer dans les oubliettes de l’histoire, supplantés par les scooters ou autres vélos électriques, plus efficaces et plus tendance.

Les statistiques montrent cependant que la tendance s’inverse et que le nombre de véhicules immatriculés est à la hausse dans plusieurs cantons. Dans celui de Zurich, par exemple, il est passé de 12’500 en 2014 à 14’500 dix ans plus tard. Preuve de cette popularité retrouvée, le nombre d’événements liés aux vélomoteurs est également à la hausse, tout comme le prix des vieux modèles. Par exemple, un Puch à deux vitesses qui coûtait un peu plus de 1000 francs dans les années 1970 peut atteindre 7500 francs aujourd’hui.

Reste à expliquer ce retour en grâce. Pour un organisateur de tours à vélomoteur dans le canton de Zoug, interviewé par SRF News, cela a beaucoup à voir avec la nostalgie. «Sur un boguet, on a de nouveau 14 ans. On se sent jeune», déclare Willy Wermelinger. De conception très simple, le vélomoteur permet aussi de s’adonner facilement au bricolage.