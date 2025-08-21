Aujourd’hui en Suisse

Plus de la moitié des membres assisteront pour la première fois à une réunion du Conseil des Suisses de l’étranger ce week-end.

Nouveaux «SwissCommunity Days» à Berne: Après les élections directes en ligne dans plus de 40 pays, le Conseil des Suisses de l’étranger entame demain une nouvelle législature avec de nombreux délégués fraîchement élus .

Cela un nouveau chapitre pour le Conseil des Suisses de l’étranger. Pour la première fois se tiennent à Berne les «SwissCommunity Days», un nouveau format qui remplace au moins cette année le traditionnel Congrès des Suisses de l’étranger organisé par l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

Lors des «SwissCommunity Days», les anciens et les nouveaux membres du Conseil se réunissent au Palais fédéral. Le Conseil a été profondément renouvelé avec 71 nouveaux délégués élus sur un total de 140. Ce printemps, des élections directes en ligne ont été organisées dans plus de 40 pays. Le résultat: une proportion plus élevée de femmes parmi les délégués.

Des ateliers et des discussions préparent les délégués à leur nouveau rôle et mettent l’accent sur les principales préoccupations de la Cinquième Suisse. Le deuxième jour, les nouveaux membres du Conseil seront officiellement confirmés, le comité sera élu et une résolution sur l’identification électronique (E-ID) sera adoptée. Swissinfo est présent et vous livrera un compte-rendu des principaux événements.

Le congrès, qui sert à la fois au travail politique et aux échanges sociaux et au réseautage, n’aura désormais lieu qu’une fois par législature, la prochaine édition étant prévue en 2027. Les raisons invoquées sont la baisse du nombre de participants et la diminution des fonds de sponsoring.