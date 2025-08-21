Aujourd’hui en Suisse
Demain commencent à Berne les «SwissCommunity Days», un nouveau format de l’OSE. Pendant deux jours, le Conseil des Suisses de l’étranger se réunit au Palais fédéral pour échanger et travailler sur des thèmes politiques. Non seulement le format est nouveau, mais le Conseil est fondamentalement renouvelé avec 71 nouveaux délégués élus sur un total de 140.
Cette sélection de l’actualité de jeudi porte également sur l’augmentation préoccupante des féminicides en Suisse, une bonne nouvelle concernant l’AVS, ainsi que sur un géant de glace en train de fondre.
Nouveaux «SwissCommunity Days» à Berne: Après les élections directes en ligne dans plus de 40 pays, le Conseil des Suisses de l’étranger entame demain une nouvelle législature avec de nombreux délégués fraîchement élus.
Cela un nouveau chapitre pour le Conseil des Suisses de l’étranger. Pour la première fois se tiennent à Berne les «SwissCommunity Days», un nouveau format qui remplace au moins cette année le traditionnel Congrès des Suisses de l’étranger organisé par l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).
Lors des «SwissCommunity Days», les anciens et les nouveaux membres du Conseil se réunissent au Palais fédéral. Le Conseil a été profondément renouvelé avec 71 nouveaux délégués élus sur un total de 140. Ce printemps, des élections directes en ligne ont été organisées dans plus de 40 pays. Le résultat: une proportion plus élevée de femmes parmi les délégués.
Des ateliers et des discussions préparent les délégués à leur nouveau rôle et mettent l’accent sur les principales préoccupations de la Cinquième Suisse. Le deuxième jour, les nouveaux membres du Conseil seront officiellement confirmés, le comité sera élu et une résolution sur l’identification électronique (E-ID) sera adoptée. Swissinfo est présent et vous livrera un compte-rendu des principaux événements.
Le congrès, qui sert à la fois au travail politique et aux échanges sociaux et au réseautage, n’aura désormais lieu qu’une fois par législature, la prochaine édition étant prévue en 2027. Les raisons invoquées sont la baisse du nombre de participants et la diminution des fonds de sponsoring.
Encore un féminicide en Suisse: un homme a tué son ex-partenaire et leurs deux enfants. Le conseiller fédéral Beat Jans s’est rendu en Espagne pour comprendre comment le pays lutte de manière préventive contre les féminicides.
Un féminicide, c’est lorsqu’un homme tue une femme parce qu’elle est une femme – souvent une (ex-)partenaire. Cette année, 22 femmes ont déjà perdu la vie de cette manière en Suisse, soit plus que durant toute l’année précédente, selon le Tages-Anzeiger. La dernière victime est une Algérienne de 47 ans, poignardée mardi dernier à Corcelles, près de Neuchâtel, par son ex-partenaire. L’homme a également tué leurs deux filles.
La hausse de ces crimes alarme aussi le monde politique. Le conseiller fédéral Beat Jans s’est rendu en Espagne, où d’importants moyens sont investis dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Un registre central y recense les actes de violence, et les auteurs potentiels sont surveillés. Car presque chaque féminicide est précédé de signes avant-coureurs: souvent une histoire de violence domestique et une séparation récente.
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s’est également exprimée après le drame de Corcelles. Elle appelle les personnes concernées à demander de l’aide: «Et nous devons les écouter», a-t-elle déclaré dans une interview à la SRF. Les mesures urgentes décidées par la Confédération en juin comprennent notamment davantage de places dans les refuges et un renforcement de la prévention.
Nouvelles prévisions: l’AVS est stable à moyen terme – à condition que le financement de la 13e rente soit assuré. Mais sans solution, un trou de plusieurs milliards menace dès 2026.
La situation est-elle moins grave que prévu? «Les finances de l’AVS vont soudainement bien», écrit l’Aargauer Zeitung. Les nouvelles données de la Confédération prévoient que le déficit de financement disparaîtra à moyen terme. La raison: il y aura finalement plus d’actifs que prévu. Grâce à ces recettes supplémentaires, le résultat d’exploitation ne sera jamais négatif jusqu’en 2040, et le fonds AVS atteindra 66 milliards de francs, au lieu de diminuer comme on le pensait auparavant.
Mais à une condition: le financement de la 13e rente AVS doit être clarifié. Sinon, un trou de plusieurs milliards se creusera dès 2026. «En 2035, le déficit atteindra 4,2 milliards de francs», selon le journal. Si cette tranche supplémentaire était financée par une hausse de la TVA ou des cotisations salariales, l’AVS serait à l’abri à moyen terme.
Petit bémol pour conclure: l’Office fédéral des assurances sociales souligne toutefois que ces chiffres sont «entachés d’une grande incertitude».
Conséquence du réchauffement climatique: une étude italienne prévoit que le glacier d’Aletsch aura disparu dans 75 ans. Cela affectera aussi la stabilité des montagnes.
Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée pour la première fois sur le glacier d’Aletsch. C’était impressionnant de savoir que plusieurs centaines de mètres de glace se trouvaient sous mes crampons. Et en même temps, triste, car cette glace fond inexorablement.
D’ici 2100, le glacier tel que nous le connaissons aujourd’hui pourrait avoir disparu, rapporte aujourd’hui RTS Info. Cette sombre prévision provient de l’organisation environnementale italienne Legambiente. Le glacier d’Aletsch est encore, avec ses quelque 20 kilomètres de long, le plus grand des Alpes. Mais entre 2000 et 2023, il a reculé en moyenne de 40 mètres par an. Si cette tendance se poursuit, il ne restera de glace que dans les zones les plus élevées, soulignent les glaciologues.
Les chercheurs s’inquiètent aussi de l’impact de la fonte sur la stabilité des versants. Sur le flanc gauche de la vallée, le recul du glacier a laissé des fissures qui se sont agrandies avec le temps. Ils réclament une meilleure surveillance des glaciers, une coopération internationale et des études scientifiques pour anticiper les conséquences du réchauffement climatique dans les Alpes.
