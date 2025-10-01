Pourquoi la fonte des glaciers nous concerne

Les glaciers alpins pourraient disparaître d’ici la fin du siècle. Les conséquences s’en feront sentir non seulement dans les montagnes suisses, mais dans toute l’Europe.

7 minutes

Les glaciers sont en train de fondre, mais ce n’est pas une nouveauté: depuis 1850, le volume des glaciers alpins s’est réduit d’environ 60%. Ce qui surprend, en revanche, c’est le rythme auquel les «géants» des Alpes diminuent. «Le recul des glaciers s’est accéléré», affirme Daniel Farinotti, glaciologue à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et membre du comité directeur de GLAMOS, le réseau des relevés glaciologiques suisse. Une étudeLien externe (en anglais et en allemand) publiée cet été conclut que les glaciers suisses ont perdu la moitié de leur volume entre 1931 et 2016 et encore 12% entre 2016 et 2021.

Contenu externe

Au cours de l’année hydrologique 2024-2025, la perte de masse glaciaire a été de 3%. Ce sont surtout les vagues de chaleur de juin et d’août ainsi que les faibles chutes de neige en hiver qui ont favorisé la fonte.

«En 2022, nous avons battu tous les records et nous avons été choqués. Cette année, le choc n’a pas été aussi grand et c’est inquiétant, car cette situation est en train de devenir la norme», déclare le glaciologue Matthias Huss. La fonte des glaciers, explique-t-il, est due à des hivers secs, qui se traduisent par une faible couverture neigeuse, et à des températures élevées en été.

En raison des températures élevées, même à haute altitude, on trouve de plus en plus d’objets et de restes humains dans les Alpes. En 2022, l’épave d’un avion a été retrouvée piégée dans la glace après plus de 50 ans. Selon Robert Bolognesi, expert en sciences de la neige, ces découvertes devraient se multiplier à l’avenir.

Plus

Plus Solutions climatiques Avec le recul des glaciers, restes humains et autres objets refont surface Ce contenu a été publié sur La fonte des glaciers suisses révèle des secrets inattendus et macabres: des restes humains et des objets piégés dans la glace depuis plus de 50 ans. lire plus Avec le recul des glaciers, restes humains et autres objets refont surface

Pratiquement tous les glaciers sont en danger

Depuis l’ère préindustrielle, la température en Suisse a augmenté de près de 2°C, soit le double de la moyenne mondiale. À ce rythme, la moitié des 1500 glaciers alpins – dont le majestueux glacier d’Aletsch, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO – disparaîtront au cours des 30 prochaines années. Et si rien n’est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tous les glaciers de Suisse et d’Europe risquent de fondre presque complètement d’ici la fin du siècle.

Les glaciers ne reculent pas seulement dans les Alpes. Presque tous les glaciers du monde s’amincissent et perdent leur masse de plus en plus rapidement. La fonte est particulièrement alarmante dans l’Himalaya et dans les Andes, où l’existence de centaines de millions de personnes dépend des glaciers.

Plus

Plus Solutions climatiques Vers un monde de glaciers noirs Ce contenu a été publié sur Il n’y a pas que les Alpes. Dans les Andes et dans l’Himalaya, le recul des glaciers met en danger des centaines de millions de personnes. lire plus Vers un monde de glaciers noirs

Mais il y a des exceptions. Certains glaciers d’Asie centrale ne semblent pas subir les effets du réchauffement climatique et leur surface non seulement ne diminue pas, mais parfois même elle augmente. Un projet suisse vise à étudier les raisons de cette anomalie.

Plus

Plus Solutions climatiques La recherche suisse veut percer le mystère des glaciers du Pamir Ce contenu a été publié sur Pourquoi certains glaciers d’Asie centrale ne semblent-ils pas souffrir de la chaleur? Un projet suisse veut étudier les raisons de cette anomalie. lire plus La recherche suisse veut percer le mystère des glaciers du Pamir

Un monde sans glaciers, quelles conséquences?

Le déclin des glaciers, phénomène récurrent dans l’histoire de la Terre, bien que sur des périodes plus longues, aura-t-il un impact négatif sur notre avenir? C’est difficile à dire. Mais une chose est sûre: cela nous oblige à nous préparer à de nouveaux scénarios.

En Suisse, l’un de ces scénarios est le risque accru de catastrophes naturelles comme les inondations, les coulées de débris et les glissements de terrain. Les lacs qui se forment à l’intérieur d’un glacier risquent de se déverser soudainement dans la vallée, balayant les villages et les infrastructures. Et à mesure que la couche de glace et de permafrost s’amincit, les montagnes deviennent plus instables.

Plus

Plus Solutions climatiques Le recul des glaciers rend-il les Alpes plus dangereuses? Ce contenu a été publié sur La fonte des glaciers déstabilise les versants des montagnes. Mais elle ouvre aussi de nouveaux scénarios pour le tourisme alpin. lire plus Le recul des glaciers rend-il les Alpes plus dangereuses?

Avec la fonte des glaciers, la Suisse perd une importante réserve d’eau qui, selon les estimations, pourrait garantir la consommation de sa population pendant 60 ans.

Le pays continuera à disposer de suffisamment d’eau, même si sa population passe de 8,5 millions d’habitants aujourd’hui à 10 millions en 2050. Il faudra cependant gérer différemment les précipitations – qui passeront de plus en plus de la forme de neige à la forme de pluie – afin d’éviter les conflits autour de l’eau, souligne Paolo Burlando, professeur d’hydrologie et de gestion de l’eau à l’EPFZ.

La création de nouveaux bassins d’accumulation à usages multiples en montagne, dans des zones libérées de la glace, pourrait offrir de nouvelles possibilités pour la production d’énergie hydroélectrique et pour l’agriculture. Selon un scénarioLien externe (en anglais) élaboré par l’EPFZ et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), la disparition complètes des glaciers pourrait donner naissance à 683 nouveaux lacs alpins.

Plus

Plus Solutions climatiques Une «batterie électrique» plus puissante sans les glaciers Ce contenu a été publié sur La disparition des glaciers alpins ne portera pas atteinte à la production hydroélectrique. Elle permettra de construire de nouvelles centrales. lire plus Une «batterie électrique» plus puissante sans les glaciers

La situation pourrait être plus problématique en Europe, dans des régions situées à des centaines de kilomètres des Alpes suisses. En raison d’un apport amoindri d’eau issue de la fonte des neiges et des glaciers, le débit des principaux fleuves européens – le Rhône, le Rhin, le Danube et le Pô – pourrait diminuer considérablement en été. Une baisse du niveau des cours d’eau et des lacs rendra plus difficile la navigation et le transport de marchandises à destination et en provenance de la Suisse.

Plus

Plus Solutions climatiques La disparition des glaciers suisses alimentera les conflits autour de l’eau Ce contenu a été publié sur Avec la disparition des glaciers alpins, la Suisse perd une importante réserve d’eau. lire plus La disparition des glaciers suisses alimentera les conflits autour de l’eau

Pour préserver un patrimoine d’importance nationale qui a contribué à faire connaître la Suisse au monde entier, les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre. À Morteratsch, dans les Grisons, un projet a été lancé pour protéger le glacier avec de la neige artificielle. S’il s’avère efficace, ce système pourrait également être utilisé dans l’Himalaya et dans les Andes.

Plus

Plus Solutions climatiques De la neige artificielle pour sauver les glaciers alpins Ce contenu a été publié sur En Suisse, des chercheurs tentent de freiner la fonte des glaciers avec des solutions technologiques. Mais sera-ce suffisant? lire plus De la neige artificielle pour sauver les glaciers alpins

Pour ralentir la fonte des glaciers, on fait de plus en plus appel, dans les Alpes, à des bâches dites géotextiles, qui réfléchissent la lumière du soleil. Posées à même le glacier, elles en ralentissent la fonte. Mais même si elles peuvent être efficaces au niveau local, une application à grande échelle ne serait ni faisable ni rentable, selon une étude suisse publiée à la mi-janvier 2021.

Plus

Plus Solutions climatiques Une couverture pour tenir les glaciers au frais Ce contenu a été publié sur Les bâches géotextiles sont de plus en plus utilisées pour protéger les glaciers de la fonte. A quel prix? Et pour quelle efficacité? lire plus Une couverture pour tenir les glaciers au frais

Quoi qu’il en soit, la science et la technique ne pourront rient faire si les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter. En Suisse, la lutte pour la protection des glaciers passe ainsi de la montagne aux couloirs de la politique et aux urnes. Lors de la session d’automne 2022, le Parlement a adopté le contre-projet à l’initiative populaire «Pour un climat sain» (Initiative pour les glaciers), qui prévoit des mesures pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Satisfaits des dispositions du contre-projet, les initiants ont retiré leur texte, mais un référendum contre les modifications de la loi prévues par le contre-projet a déjà été lancé.

Plus

Plus Culture Les glaciers, un univers en voie de disparition Ce contenu a été publié sur La disparition des glaciers est un phénomène impressionnant. Le photographe Daniel Schwartz apporte un nouveau témoignage sur leur fonte. lire plus Les glaciers, un univers en voie de disparition

Les plus appréciés Les plus discutés