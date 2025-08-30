La semaine en Suisse

Les révélations sur le tristement célèbre appel téléphonique du 31 juillet entre la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le président américain Donald Trump s’enchaînent. Certains demandent désormais le remplacement de Karin Keller-Sutter dans les négociations sur les droits de douane.

Selon des sources américaines citées par le SonntagsBlick, Karin Keller-Sutter aurait «humilié» Donald Trump, qui aurait réagi en imposant spontanément des droits de douane de 39% à la Suisse. Avant d’en arriver là, la conseillère fédérale lui aurait donné une leçon de trente minutes d’économie politique. «Ce n’est plus un problème de pays mais de personnalité», aurait déclaré le président américain.

Ces révélations poussent certains élus suisses à remettre en question l’option de laisser Karin Keller-Sutter dialoguer à nouveau avec le président américain. Des voix au sein de l’UDC demandent que le ministre de l’Économie Guy Parmelin reprenne les négociations.

Pour le Tages-Anzeiger de Zurich, il s’agit d’une mauvaise idée: «La Suisse ne doit pas remplacer Karin Keller-Sutter, écrivait le quotidien lundi. Changer de chef de délégation ne ferait qu’affaiblir la position suisse – céder face à quelques propos rapportés de l’entourage du président américain ne ferait que signaler une incertitude. Il faut être clair: c’est Donald Trump qui se comporte de manière irrationnelle. L’homme ne s’intéresse ni aux faits du déficit commercial entre la Suisse et les États-Unis ni à la position de ses propres ministres. C’est lui le ‘fou’ dans cette affaire.»