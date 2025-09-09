Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil national a consacré une session spéciale aux «polluants éternels», les PFAS. Les députés comptent aussi sauver la distribution postale à tous les domiciles. Les sénateurs et les sénatrices ont, pour leur part, adopté le principe d’une éducation sans violence.

La Conseil national a accepté ce mardi une motion qui demande au Conseil fédéral de fixer des valeurs limites pour les PFAS. Ces substances omniprésentes dans l’environnement peuvent être nocives pour la santé humaine. Le texte demande aussi de restreindre la fabrication et l’utilisation de produits qui pourraient en contenir.

Autre décision marquante: les députés ont voté en faveur du maintien de la distribution postale à tous les domiciles. Ils s’opposent ainsi à la révision de l’ordonnance sur la Poste, qui propose de limiter la distribution aux zones comptant au moins cinq maisons par hectare. Le Conseil des États a, lui, approuvé un projet qui enjoint les parents à éduquer leurs enfants sans recourir à la violence.

Hier, le Conseil national avait accepté d’encadrer les salaires des dirigeants de grandes banques. Les bonus ne devraient plus être versés en l’absence de résultats commerciaux. Le Conseil des États, lui, a validé un projet du Conseil fédéral visant à renforcer l’attrait des écoles supérieures, notamment par l’introduction de nouveaux titres de diplômes.