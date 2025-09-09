La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
a décision de la Poste de délocaliser 200 emplois au Portugal fait des vagues.
Cinquième Suisse

Aujourd’hui en Suisse

Suisses du monde, bonjour,

La Poste est au cœur de l’actualité. Sa décision de délocaliser 200 emplois au Portugal suscite de nombreuses critiques. Au moment d’ouvrir son site à Lisbonne en 2023, l’entreprise avait pourtant assuré qu’elle ne délocaliserait aucun emploi.

Le géant jaune a également fait l’objet d’un débat au Parlement autour de la distribution du courrier à tous les domiciles.

Bonne lecture,

Ce contenu a été publié sur
5 minutes

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Les revêtements antiadhésifs dans les ustensiles de cuisine sont une source de PFAS.
Les revêtements antiadhésifs dans les ustensiles de cuisine sont une source de PFAS. Keystone / Laurent Gillieron

Le Conseil national a consacré une session spéciale aux «polluants éternels», les PFAS. Les députés comptent aussi sauver la distribution postale à tous les domiciles. Les sénateurs et les sénatrices ont, pour leur part, adopté le principe d’une éducation sans violence.

La Conseil national a accepté ce mardi une motion qui demande au Conseil fédéral de fixer des valeurs limites pour les PFAS. Ces substances omniprésentes dans l’environnement peuvent être nocives pour la santé humaine. Le texte demande aussi de restreindre la fabrication et l’utilisation de produits qui pourraient en contenir.

Autre décision marquante: les députés ont voté en faveur du maintien de la distribution postale à tous les domiciles. Ils s’opposent ainsi à la révision de l’ordonnance sur la Poste, qui propose de limiter la distribution aux zones comptant au moins cinq maisons par hectare. Le Conseil des États a, lui, approuvé un projet qui enjoint les parents à éduquer leurs enfants sans recourir à la violence.

Hier, le Conseil national avait accepté d’encadrer les salaires des dirigeants de grandes banques. Les bonus ne devraient plus être versés en l’absence de résultats commerciaux. Le Conseil des États, lui, a validé un projet du Conseil fédéral visant à renforcer l’attrait des écoles supérieures, notamment par l’introduction de nouveaux titres de diplômes.

La décision de la Poste de délocaliser 200 emploi passe mal auprès des syndicats.
La décision de la Poste de délocaliser 200 emploi passe mal auprès des syndicats. Keystone / Christian Beutler

La Poste délocalise 200 emplois au Portugal, révèlent ce mardi les journaux alémaniques de Tamedia. Les syndicats critiquent l’attitude de l’entreprise en mains publiques.

La Poste prévoit de créer 200 postes spécialisés en informatique sur son site de Lisbonne, ouvert en 2023. En parallèle, elle supprimera autant d’emplois en Suisse. L’entreprise renoncera par ailleurs à publier en priorité ses nouvelles offres d’emploi dans le pays.

«C’est la seule façon de garantir le savoir-faire nécessaire et de rester compétitifs face à la pression croissante des coûts», a expliqué une porte-parole de la Poste aux journaux de Tamedia. Le manque de main-d’œuvre qualifiée est également invoqué. L’entreprise anticipe environ 500 postes vacants dans l’informatique au cours des cinq prochaines années.

Les syndicats, eux, s’inquiètent de cette décision. Le syndicat Syndicom exige qu’aucune délocalisation ne soit mise en œuvre. « Il n’est guère dans l’intérêt de la Confédération, en tant que propriétaire de La Poste, que le secret postal soit garanti depuis le Portugal ou que la solution de vote électronique y soit gérée », a déclaré son porte-parole.

Le président américain Donald Trump en compagnie du patron de Rolex, Jean-Frédéric Dufour.
Le président américain Donald Trump en compagnie du patron de Rolex, Jean-Frédéric Dufour. EPA/SARAH YENESEL

Le président américain Donald Trump a assisté à la finale de l’US Open à l’invitation du groupe horloger suisse Rolex. Le directeur général de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, a ainsi passé plusieurs heures avec le président des États-Unis, rapportent les titres de CH Media.

Jean-Frédéric Dufour a obtenu ce que le ministre de l’Économie Guy Parmelin n’a pas réussi à décrocher: un tête-à-tête avec le président des États-Unis. Ensemble, ils ont assisté à la victoire de l’Espagnol Carlos Alcaraz en finale du tournoi, depuis la loge de Rolex. Une rencontre délicate, alors que les montres de la marque sont frappées depuis le 8 août par une taxe douanière de 39 % imposée par Washington.

La Maison-Blanche a refusé de commenter les raisons pour lesquelles le président avait accepté l’invitation. Rien n’a filtré des discussions entre les deux hommes. Mais aux yeux de Jean-Frédéric Dufour, la rencontre de dimanche représente sans doute un succès.

Rolex n’est pas la seule entreprise de renom à chercher les faveurs du président américain. Dans l’espoir d’obtenir un geste politique, certaines sociétés multiplient les attentions. «Les patrons de la tech se succèdent à la Maison-Blanche pour louer Trump», titrait récemment le Wall Street Journal.

Les produits précuits font concurrence aux croissants traditionnels des boulangeries locales.
Les produits précuits font concurrence aux croissants traditionnels des boulangeries locales. Keystone / Steffen Schmidt

Au cours des dernières décennies, une boulangerie a fermé ses portes presque chaque semaine en Suisse, constate la SRF. Les établissements traditionnels subissent entre autres la concurrence des pâtes importées.

Lundi, l’annonce de la faillite des boulangeries Limmatbeck a secoué les cantons de Zurich et d’Argovie. L’entreprise comptait pourtant six sites, deux cafés et de nombreux clients dans la restauration. Le cas est toutefois révélateur d’une tendance nationale: chaque année, près de 50 boulangeries ferment leurs portes.

Difficultés financières, problèmes liés à l’emplacement, absence de succession dans l’entreprise familiale… Les raisons de ces fermetures sont diverses, explique Claudia Vernocchi, vice-directrice de l’Association suisse des patrons boulangers-confiseurs. Elle avertit: la tendance négative se poursuit cette année, et le creux de la vague n’est pas encore atteint.

Au cours des dernières années, la pression exercée par la concurrence s’est encore accrue, notamment en raison de l’augmentation des produits précuits importés. De plus en plus de commerces cuisent des pâtes importées, ce qui revient moins cher que de fabriquer soi-même la pâte et le pain. «Cela fait concurrence aux produits artisanaux de nos entreprises», déplore Claudia Vernocchi.

Les plus lus
Cinquième Suisse

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision