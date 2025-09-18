Aujourd’hui en Suisse

Outre que leur piqûre est désagréable, les moustiques présentent aussi un risque sanitaire important, car ils sont les vecteurs de maladies jusqu’à présent exotiques sous nos latitudes, comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Mais à cette liste, on peut désormais ajouter une nouvelle menace: la fièvre du Nil occidental .

La transmission de cette maladie par les moustiques n’est pas encore attestée en Suisse. Mais ce n’est probablement qu’une question de temps. En effet, deux pays voisins sont déjà touchés: la France, avec 23 cas confirmés, et surtout l’Italie, où l’on déplore 30 décès.

Particulièrement exposé en raison de sa proximité avec l’Italie, le Tessin veut en savoir plus sur la menace. Le Service de transfusion sanguine de la Suisse italienne a lancé une étude de deux ans pour rechercher la présence de ce virus dans les dons de sang. Le sang examiné proviendra des zones du Tessin où le virus du Nil occidental a été établi chez les moustiques.

Transmis par les moustiques et véhiculé par les oiseaux migrateurs, ce virus s’installe progressivement en Europe. Dans environ 80% des cas, les personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Mais pour les autres, la fièvre du Nil occidental entraîne de fortes fièvres, des douleurs musculaires ou une grande fatigue. Dans environ 1% des cas, elle peut dégénérer en complications neurologiques graves pouvant conduire à la mort.