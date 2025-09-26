Aujourd’hui en Suisse

La session d’automne du Parlement suisse s’est achevée ce vendredi. Dans cette dernière ligne droite, le Conseil national a rejeté jeudi soir l’initiative populaire de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» , qui réclame un contrôle strict de l’immigration. Ce vote a clos un débat-fleuve qui aura vu pas moins de 115 orateurs se succéder à la tribune. Le Conseil des États puis le peuple doivent encore se prononcer sur l’initiative.

Jeudi également, le Conseil des États a brisé un tabou en acceptant une motion visant à taxer les véhicules étrangers qui transitent par la Suisse sans s’y arrêter. Cette taxe devrait être fixée notamment en fonction de la densité du trafic, afin de fluidifier le trafic autoroutier, en particulier sur l’axe Nord-Sud. Le Conseil fédéral s’oppose à ce projet qui entraînerait des obstacles administratifs. Le Conseil national devra encore se prononcer.

Ce vendredi, avant de retourner dans leurs foyers après trois semaines de session, les membres du Conseil national ont encore approuvé deux motions visant à étoffer les effectifs de l’armée. L’une autorise les anciens militaires à reprendre du service sur une base volontaire et l’autre vise à augmenter les indemnités financières des femmes qui s’engagent pour l’armée. Ces deux propositions doivent encore être examinées par la Chambre haute.

Session parlementaire oblige, le Conseil fédéral tenait sa séance hebdomadaire ce vendredi. Parmi les décisions le plus marquantes, le gouvernement a annoncé vouloir taxer plus lourdement les véhicules électriques dès 2030. Deux variantes d’impôt ont été mises en consultation, l’une portant sur les kilomètres parcourus et l’autre sur l’électricité. Le gouvernement ouvre aussi une procédure de consultation sur la «Lex UBS», qui vise à soumettre le géant bancaire helvétique à des exigences plus sévères en matière de capitaux.