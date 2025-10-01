Aujourd’hui en Suisse

Un groupe de talibans déambule dans les rues de Kaboul après le départ de l’armée américaine en 2021.

La Suisse a accueilli en août quatre représentants du gouvernement afghan. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) parle d’une délégation «technique». Mais cette visite soulève des critiques à Berne.

Le but de la réception – tous frais payés par la Suisse – de la délégation de talibans était d’identifier treize hommes présumés afghans, dont onze sont des délinquants que la Suisse souhaite expulser, tandis que deux souhaitent rentrer volontairement dans leur pays.

Le SEM indique que son mandat implique de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des documents pour toute personne sous le coup d’une décision de renvoi ou d’expulsion. Car après plusieurs années de pause, la Suisse a en effet décidé l’année dernière de reprendre les expulsions en direction de l’Afghanistan.

Indignés par la situation, deux élus ont interpellé le Conseil fédéral durant la dernière session parlementaire. «Toutes ces démarches de la Confédération donnent une légitimité à un régime qui ne correspond en rien à nos valeurs et c’est très choquant», a déclaré le conseiller national socialiste Jean Tschopp. Le régime taliban vient d’ailleurs de couper l’internet dans tout le pays, privant ainsi principalement les femmes de leur seul moyen de travailler et étudier.