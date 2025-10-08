Aujourd’hui en Suisse
La valeur des biens hérités cette année en Suisse devrait dépasser pour la première fois les 100 milliards de francs, un record historique. En vue de la votation de novembre sur l’«Initiative pour l’avenir», le quotidien zurichois Tages-Anzeiger fait le point sur la situation.
En Suisse, les gens ont tendance à épargner beaucoup plus que dans d’autres pays. L’État encourage cette pratique, notamment par des incitations fiscales sur le fonds de prévoyance facultatif (le fameux «troisième pilier»). De plus, la valeur des biens immobiliers et des actions a augmenté bien plus rapidement que celle des salaires au cours des dernières décennies. Cela explique la hausse des montants hérités, qui ont été multipliés par quatre en trente ans.
Selon l’expert en successions Marius Brülhart, on hérite en moyenne autour de 60 ans. Deux tiers du patrimoine successoral total vont aux 10% des héritiers les plus fortunés, tandis que les 90% restants se partagent le tiers restant. En allant plus loin dans le détail, 30% des biens reviennent à seulement 1% des personnes qui héritent.
Les impôts sur les successions, quant à eux, sont restés faibles. La Confédération ne tire aucun revenu des héritages, et les cantons n’en retirent que peu d’avantages fiscaux, puisque la majorité d’entre eux ont aboli les droits de succession pour les descendants directs.
Une initiative lancée par la Jeunesse socialiste entend puiser dans ces fortunes, en taxant à 50% la part des héritages dépassant 50 millions de francs. Les recettes seraient utilisées pour lutter contre le changement climatique. Une proposition qui promet de susciter un vif débat à l’approche du 30 novembre, date à laquelle le peuple se prononcera sur le sujet.
Les randonnées en montagne comptent assurément parmi les activités les plus appréciées des Suisses et également des touristes qui viennent passer des vacances en Suisse. Le revers de la médaille, ce sont les accidents, qui augmentent considérablement, avertit la Suva, la Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents.
Entre 2009 et 2013, on a enregistré en moyenne environ 4000 accidents par an lors de randonnées. Entre 2019 et 2023, ce chiffre est monté à près de 9000. Même en excluant la période de la pandémie de Covid-19, durant laquelle l’activité en montagne a fortement augmenté, le nombre d’accidents a presque doublé, indique le communiqué de la Suva.
Dans 80% des cas, les victimes ont trébuché, chuté, glissé ou fait un faux pas. Les causes sont à chercher du côté d’un équipement inadéquat, du manque d’expérience, d’une attention insuffisante, ainsi que d’une surestimation de sa propre condition physique, explique la Suva.
Au micro de la RTS, Lise Foster, du Secours alpin suisse, souligne l’importance de la préparation. Une promenade en montagne peut sembler simple et accessible, mais cette impression peut s’avérer trompeuse. «Il n’existe pas de règles absolues, mais planifier, se poser les bonnes questions, consulter les prévisions météo sont autant d’éléments essentiels avant de partir», conseille-t-elle.
La station de mesure de la radioactivité la plus haute d’Europe a été inaugurée au Jungfraujoch, à la frontière entre le canton de Berne et le Valais.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) – chargé de surveiller la radioactivité dans l’environnement – souligne que, grâce à sa position exceptionnelle, la station a intégré le réseau européen de détection, qui regroupe une cinquantaine d’installations hautement sensibles.
Les mesures effectuées à plus de 3400 mètres d’altitude permettent de détecter rapidement les traces d’un événement nucléaire à l’étranger, avant que la radioactivité n’atteigne les zones habitées, et ainsi de mettre en œuvre rapidement des mesures de protection.
La nouvelle station remplace les vols de collecte de données en haute altitude réalisés jusqu’ici par la flotte d’avions Tiger, qui sera retirée du service en 2027.
La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé les six projets finalistes pour la future série de billets de banque, qui devrait entrer en circulation dès le début des années 2030.
Le thème imposé aux participants du concours était: «La Suisse, diversité en relief». La population a également pu donner son avis sur les douze projets présentés, et plus de 100’000 personnes ont participé au sondage.
La personne ou l’équipe gagnante sera désignée au premier trimestre 2026. Ensuite débutera une phase de développement supplémentaire des propositions. La BNS précise que la version finale pourra différer sensiblement des esquisses présentées, et que c’est le Conseil de banque qui prendra la décision définitive concernant le graphisme des futurs billets.
