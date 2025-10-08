Aujourd’hui en Suisse

De nos jours, environ la moitié de la richesse de la population suisse est héritée.

La valeur des biens hérités cette année en Suisse devrait dépasser pour la première fois les 100 milliards de francs , un record historique. En vue de la votation de novembre sur l’«Initiative pour l’avenir», le quotidien zurichois Tages-Anzeiger fait le point sur la situation.

En Suisse, les gens ont tendance à épargner beaucoup plus que dans d’autres pays. L’État encourage cette pratique, notamment par des incitations fiscales sur le fonds de prévoyance facultatif (le fameux «troisième pilier»). De plus, la valeur des biens immobiliers et des actions a augmenté bien plus rapidement que celle des salaires au cours des dernières décennies. Cela explique la hausse des montants hérités, qui ont été multipliés par quatre en trente ans.

Selon l’expert en successions Marius Brülhart, on hérite en moyenne autour de 60 ans. Deux tiers du patrimoine successoral total vont aux 10% des héritiers les plus fortunés, tandis que les 90% restants se partagent le tiers restant. En allant plus loin dans le détail, 30% des biens reviennent à seulement 1% des personnes qui héritent.

Les impôts sur les successions, quant à eux, sont restés faibles. La Confédération ne tire aucun revenu des héritages, et les cantons n’en retirent que peu d’avantages fiscaux, puisque la majorité d’entre eux ont aboli les droits de succession pour les descendants directs.

Une initiative lancée par la Jeunesse socialiste entend puiser dans ces fortunes, en taxant à 50% la part des héritages dépassant 50 millions de francs. Les recettes seraient utilisées pour lutter contre le changement climatique. Une proposition qui promet de susciter un vif débat à l’approche du 30 novembre, date à laquelle le peuple se prononcera sur le sujet.