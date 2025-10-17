Aujourd’hui en Suisse

L’enthousiasme des Suisses pour les voitures électriques semble s’essouffler . Selon le baromètre de la mobilité 2025 réalisé par l’institut de sondage Sotomo, parmi les personnes qui envisagent d’acheter une voiture dans les deux prochaines années, 24% prévoient d’opter pour un modèle électrique. C’est pratiquement le même résultat que l’année dernière (23%), et toujours nettement moins qu’il y a deux ans (34%).

Les causes de la réserve de la clientèle sont toujours les mêmes: une autonomie jugée insuffisante, des prix d’achat élevés et des possibilités de recharge entre trop restreintes. Certaines décisions politiques pourraient en outre freiner l’électrification du parc automobile: l’interdiction de vendre des véhicules thermiques neufs dans l’UE dès 2035 pourrait être repoussée et, en Suisse, certains projets visent une taxation plus lourde des véhicules électriques.

Seules 38% des personnes interrogées soutiennent un renforcement des mesures politiques en faveur de l’électromobilité, soit 4 points de moins que l’an dernier. «L’ouverture de principe à l’électromobilité recule également. À un moment où une normalisation et une acceptation plus large seraient cruciales, la percée se fait attendre», commente l’institut Sotomo.

De son côté, l’Office fédéral de la statistique (OFS) vient de livrer les derniers chiffres de la mobilité en Suisse. On y apprend qu’il y a toujours plus de véhicules à moteur sur les routes suisses. Fin septembre, le pays comptait 6’562’600 véhicules à moteur (sans les cyclomoteurs), soit 0,9% de plus qu’un an auparavant. Près des trois quarts de ces véhicules sont des voitures de tourisme. Parmi ces dernières, seulement 5,2% étaient purement électriques (et 11,9% hybrides). Les modes de propulsion les plus répandus restent l’essence (58,7%) et le diesel (24%).