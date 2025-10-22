Aujourd’hui en Suisse

Depuis longtemps déjà, les distributeurs de billets de banque (appelée Bancomat en Suisse) sont la cible d’attaques régulières de bandes organisées venues de l’étranger. Mais désormais, le phénomène du brigandage touche aussi une autre cible: les armureries . Depuis plusieurs semaines, des attaques coordonnées ont été recensées dans plusieurs cantons.

En Suisse alémanique, les cantons de Bâle-Campagne et d’Argovie avaient été particulièrement touchés entre 2020 et 2021. Après une période d’accalmie, une nouvelle vague de cambriolages inquiète les autorités. Les dernières attaques recensées ont eu lieu il y a quelques jours dans le canton de Vaud, avec un cambriolage réussi à Renens et une tentative avortée au Mont-sur-Lausanne. Quatre autres armureries avaient déjà été dévalisées cet été dans les cantons du Valais et de Saint-Gall.

Le mode opératoire est souvent le même: des attaques violentes et rapides de nuit à l’aide de voitures-bélier. Une fois leur forfait accompli, les auteurs repartent à toute vitesse en direction de la frontière. L’Office fédéral de la police (Fedpol) précise que «les groupes identifiés en Suisse proviennent souvent des quartiers de la région lyonnaise, d’Annemasse, de Grenoble, de Montbéliard ou de Saint-Étienne», en France. «Certains groupes seraient également impliqués dans le trafic de stupéfiants.»

Les auteurs de ces brigandages sont de plus en plus souvent des jeunes recrutés par les organisations criminelles sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de la tentative de cambriolage du Mont-sur-Lausanne, la police a arrêté neuf suspects: un Vaudois et huit Français âgés de 19 à 22 ans.