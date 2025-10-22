Aujourd’hui en Suisse
Dans le monde, le franc suisse est traditionnellement considéré comme une monnaie forte et une valeur refuge. L’actualité de ce mercredi montre que cette réputation est plus vraie que jamais.
Un programme varié vous attend par ailleurs dans notre sélection du jour, avec du cinéma, des faits divers et les dernières décisions du Conseil fédéral.
La Cinémathèque suisse a un nouveau directeur. Professeur en études cinématographiques et ancien critique de cinéma, Vinzenz Hediger remplacera le 1er janvier Frédéric Maire, parti à la retraite le mois dernier.
Âgé de 56 ans, Vinzenz Hediger a enseigné dans plusieurs universités européennes et aux États-Unis. Dans son communiqué, le Conseil de fondation de la Cinémathèque suisse précise qu’il a dirigé d’importants projets de recherche interdisciplinaire consacrés au cinéma et aux archives. Il est actuellement professeur en études cinématographiques à l’Université Goethe de Francfort sur le Main.
Vinzenz Hediger a été choisi parmi 40 dossiers de candidature. Devenant le cinquième directeur de l’institution, il aura pour mission de «[la] conduire dans une nouvelle phase de développement, entre rayonnement public, préservation des collections et gestion stratégique».
Fondée en 1948, la Cinémathèque suisse se situe sur trois sites: Zurich, Lausanne ainsi que le Centre de recherche et d’archives de Penthaz (Vaud), ouvert en 2019. Sa mission est de conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique suisse et international. Elle abrite une collection de plus de 10 millions d’objets, l’une des plus importantes au monde consacrées au cinéma.
Si vous avez des francs suisses qui traînent au fond d’un tiroir et pensez passer prochainement des vacances en Europe, c’est probablement le moment idéal pour les échanger contre des euros. La monnaie européenne a chuté à un niveau historique face au franc suisse. Hier mardi, l’euro est tombé à 0,9210 francs, son plus bas niveau jamais enregistré.
Cette évolution s’explique par la traditionnelle fonction de valeur refuge du franc suisse. Or les incertitudes tant politiques qu’économiques poussent actuellement des investisseurs à se tourner vers les monnaies considérées comme sûres. Exemple concret: le Financial Times a constaté une véritable hémorragie de capitaux de la France vers la Suisse et le Luxembourg. Le mouvement a commencé lors de la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Macron en juin 2024 et s’est accéléré depuis.
Pour l’économie suisse, cette appréciation du franc est à double tranchant. Les importations deviennent moins coûteuses, ce qui est une bonne nouvelle notamment pour les ménages helvétiques. En revanche, un franc fort rend les produits suisses plus chers à l’étranger et pénalise donc les secteurs tournés vers l’exportation.
La force du franc n’est pas le seul souci de l’industrie d’exportation suisse. Malgré un rebond au mois de septembre, les droits de douane américains de 39% appliqués depuis début août pèsent sur les exportations helvétiques. Selon les derniers chiffres publiés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, les exportations vers les États-Unis ont diminué en termes nominaux de 8,2% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.
Depuis longtemps déjà, les distributeurs de billets de banque (appelée Bancomat en Suisse) sont la cible d’attaques régulières de bandes organisées venues de l’étranger. Mais désormais, le phénomène du brigandage touche aussi une autre cible: les armureries. Depuis plusieurs semaines, des attaques coordonnées ont été recensées dans plusieurs cantons.
En Suisse alémanique, les cantons de Bâle-Campagne et d’Argovie avaient été particulièrement touchés entre 2020 et 2021. Après une période d’accalmie, une nouvelle vague de cambriolages inquiète les autorités. Les dernières attaques recensées ont eu lieu il y a quelques jours dans le canton de Vaud, avec un cambriolage réussi à Renens et une tentative avortée au Mont-sur-Lausanne. Quatre autres armureries avaient déjà été dévalisées cet été dans les cantons du Valais et de Saint-Gall.
Le mode opératoire est souvent le même: des attaques violentes et rapides de nuit à l’aide de voitures-bélier. Une fois leur forfait accompli, les auteurs repartent à toute vitesse en direction de la frontière. L’Office fédéral de la police (Fedpol) précise que «les groupes identifiés en Suisse proviennent souvent des quartiers de la région lyonnaise, d’Annemasse, de Grenoble, de Montbéliard ou de Saint-Étienne», en France. «Certains groupes seraient également impliqués dans le trafic de stupéfiants.»
Les auteurs de ces brigandages sont de plus en plus souvent des jeunes recrutés par les organisations criminelles sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de la tentative de cambriolage du Mont-sur-Lausanne, la police a arrêté neuf suspects: un Vaudois et huit Français âgés de 19 à 22 ans.
Lors de sa traditionnelle séance hebdomadaire du mercredi, le Conseil fédéral a décidé d’améliorer l’aide aux victimes de violences domestiques et sexuelles. Le gouvernement a confirmé sa volonté de renforcer les prestations médico-légales et les offres d’hébergement en faveur des victimes. Pour le Conseil fédéral, ces mesures sont un pas important au vu de «l’augmentation inquiétante» de ce type de violences.
En matière d’asile, le Conseil fédéral a décidé qu’à l’avenir, les personnes relevant de l’asile en Suisse ne pourront en principe plus se rendre à l’étranger, sauf cas exceptionnel. Les personnes en provenance d’Ukraine et au bénéfice du statut de protection S ne sont pas concernées par cette mesure. Le gouvernement a par ailleurs décidé d’allègements administratifs pour favoriser l’insertion des statuts S sur le marché du travail.
Enfin, la tradition qui veut que chaque personne vivant en Suisse bénéficie d’un abri en cas de guerre ou de catastrophe n’est pas près de disparaître. Le Conseil fédéral a adopté des mesures destinées à maintenir les ouvrages de protection. «Compte tenu de l’évolution de la situation sécuritaire globale, les ouvrages de protection sont d’une importance cruciale», justifie le gouvernement.
