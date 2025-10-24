Aujourd’hui en Suisse
Un non à la taxe sur les successions des grandes fortunes et des avis partagés sur le service citoyen pour toutes et tous: voici ce qui ressort du premier sondage de la SSR en vue des votations fédérales du 30 novembre.
Dans notre sélection de l’actualité du jour, nous vous parlons également de la condamnation d’un jeune Suisse en Australie et du problème de la pénurie de logements adaptés à une population vieillissante. Nous vous proposons aussi de découvrir un métier particulier: celui de contrôleur officiel de champignons.
Selon le premier sondage de la SSR en vue des votations fédérales du 30 novembre, l’initiative des Jeunes socialistes pour un impôt sur les successions semble se diriger vers un refus, tandis que les avis sont partagés concernant celle sur le service citoyen.
L’initiative «Pour une Suisse qui s’engage» propose que toutes les personnes de nationalité suisse effectuent un service civique pour la collectivité ou pour l’environnement, y compris les femmes. Ce service pourrait être accompli dans l’armée, la protection civile ou dans d’autres secteurs.
Selon le sondage SSR, 48% voteraient en faveur de la proposition, 46% contre et 6% sont indécis. Cependant, les perspectives du texte ne sont pas favorables, car lors des campagnes, les initiatives populaires tendent généralement à perdre du soutien.
L’initiative «Pour l’avenir» des Jeunes socialistes, quant à elle, semble clairement se diriger vers un échec aux urnes, avec 62% des personnes sondées déjà opposées ou plutôt opposées. Le texte propose d’introduire un impôt de 50% sur la part d’héritage dépassant 50 millions de francs et d’utiliser les fonds récoltés pour lutter contre le changement climatique.
D’ici 2040, la population suisse âgée de plus de 65 ans aura augmenté de plus d’un tiers, passant de 1,73 à 2,38 millions de personnes. Selon une étude du cabinet de conseil immobilier Wüest Partner, environ 393’000 logements adaptés aux besoins des personnes âgées seront nécessaires dans la Confédération.
Les zones les plus touchées par la pénurie de logements accessibles – donc sans trop d’escaliers ni d’obstacles et avec des sanitaires adaptés – sont la région d’Aarau (qui nécessitera 16’000 logements supplémentaires d’ici 2040), la ville de Zurich (11’000) et le canton de Genève (plus de 20’000).
Aujourd’hui déjà, l’offre est particulièrement limitée pour les appartements de 2 à 3 pièces à loyers modérés, dont le nombre a diminué de 40% au cours des quatre dernières années.
Malgré le souhait de nombreuses personnes âgées de déménager dans des logements plus petits et adaptés, la mobilité reste faible, freinée par des liens affectifs et des coûts élevés. Actuellement, plus de la moitié des personnes âgées vivant seules dépensent plus d’un tiers de leur revenu pour le logement, en particulier dans la région de Zurich, en Suisse centrale et dans certaines zones du Tessin.
Un Suisse a été condamné en Australie à huit ans et huit mois de prison pour trafic de drogue. Originaire du canton de Genève, le jeune homme de 22 ans était arrivé à Melbourne depuis Las Vegas en janvier avec une valise contenant de la cocaïne. Il est depuis en détention préventive.
Sur les 21 kilos de poudre blanche trouvés dans ses bagages, près de 15 étaient de la cocaïne pure, pour une valeur estimée à 4,5 millions de francs. Le jeune homme avait initialement déclaré aux douaniers avoir lui-même préparé la valise et savoir ce qu’elle contenait: des vêtements achetés aux États-Unis.
Peu après, il aurait cependant affirmé que le bagage ne lui appartenait pas. Une personne inconnue lui aurait remis la valise à Los Angeles. Selon ses déclarations, il ignorait la nature du contenu et à qui il devait le remettre à l’arrivée. Il a affirmé avoir été contacté alors qu’il se trouvait encore en Suisse par un homme qui lui avait promis 4000 dollars pour les vols et l’hébergement.
Le Genevois risquait la réclusion à perpétuité, mais le juge a tenu compte de sa jeunesse et de ses chances de réinsertion, qu’il a jugées «très élevées». «Tu as toute la vie devant toi», a déclaré le magistrat. Le fait que l’homme ait reconnu sa culpabilité a également été perçu comme un signe de repentir ayant contribué à réduire la durée de la peine.
Le métier de contrôleur officiel des champignons est en voie de disparition en Suisse, mais il reste indispensable, affirme Pierre-Alain Leresche, rencontré par l’agence Keystone-ATS.
Pour Pierre-Alain Leresche, contrôleur officiel de champignons de la ville de Lausanne, son métier n’est pas un luxe, mais une mesure de protection vitale. «En moyenne, plus de la moitié des champignons qui me sont apportés ne sont pas comestibles ou sont trop vieux», dit-il.
Toujours populaire auprès de la population, la cueillette des champignons a connu un nouvel essor avec la pandémie de Covid et les réseaux sociaux. «Deux ou trois photos publiées en ligne et tout le monde se précipite en forêt», illustre-t-il. Cette tendance rend les contrôles encore plus importants.
Cependant, près d’un tiers des postes de contrôle ont disparu ces dernières décennies en Suisse, «le seul pays au monde à offrir ce service que beaucoup nous envient. Mais la Confédération, pour des raisons budgétaires, y renonce», affirme l’expert.
L’Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (Vapko), qui fête cette année son centenaire, a lancé une pétition, déjà signée par 3000 personnes, demandant au Parlement le rétablissement obligatoire des centres de contrôle dans tous les cantons.
