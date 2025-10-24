Aujourd’hui en Suisse

Un Suisse a été condamné en Australie à huit ans et huit mois de prison pour trafic de drogue. Originaire du canton de Genève, le jeune homme de 22 ans était arrivé à Melbourne depuis Las Vegas en janvier avec une valise contenant de la cocaïne. Il est depuis en détention préventive.

Sur les 21 kilos de poudre blanche trouvés dans ses bagages, près de 15 étaient de la cocaïne pure, pour une valeur estimée à 4,5 millions de francs. Le jeune homme avait initialement déclaré aux douaniers avoir lui-même préparé la valise et savoir ce qu’elle contenait: des vêtements achetés aux États-Unis.

Peu après, il aurait cependant affirmé que le bagage ne lui appartenait pas. Une personne inconnue lui aurait remis la valise à Los Angeles. Selon ses déclarations, il ignorait la nature du contenu et à qui il devait le remettre à l’arrivée. Il a affirmé avoir été contacté alors qu’il se trouvait encore en Suisse par un homme qui lui avait promis 4000 dollars pour les vols et l’hébergement.

Le Genevois risquait la réclusion à perpétuité, mais le juge a tenu compte de sa jeunesse et de ses chances de réinsertion, qu’il a jugées «très élevées». «Tu as toute la vie devant toi», a déclaré le magistrat. Le fait que l’homme ait reconnu sa culpabilité a également été perçu comme un signe de repentir ayant contribué à réduire la durée de la peine.