Aujourd’hui en Suisse

Les démêlés d’UBS avec la justice continuent. L’ancien employé que la banque avait désigné comme responsable de l’affaire de la manipulation du Libor lui réclame désormais 400 millions de dollars de dommages et intérêts.

C’était aussi jour de séance pour le Conseil fédéral, qui a décidé de serrer la vis aux géants du web.

À la fin de cette sélection, nous parlerons aussi des conséquences dramatiques que peut avoir un réchaud à fondue mal rangé.

