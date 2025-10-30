Aujourd’hui en Suisse

Trois jeunes Suisses ont créé une newsletter subventionnée à hauteur de deux millions d’euros par l’UE. Elle a pour but d’aider ses lectrices et lecteurs à comprendre ce qui se passe en Europe.

Le journalisme ne traverse pas actuellement sa meilleure période: les annonces de suppressions d’emplois et de réduction des offres sont monnaie courante. Il est donc d’autant plus réjouissant de voir naître de nouveaux projets. Trois jeunes Suisses ont créé la newsletter The European Correspondent, qui bénéficie d’une aide de deux millions d’euros de la part de l’UE.

Le quotidien alémanique Tages-Anzeiger présente aujourd’hui ce projet, fondé par Carla Allenbach, Julius E. O. Fintelmann et Philippe Kramer, tous âgés de 23 à 25 ans, qui ont grandi en Suisse mais ont une vision européenne. «À un moment donné, nous avons pensé qu’il manquait un endroit qui nous permette de comprendre ce qui se passe en Europe», a expliqué Philippe Kramer.

Des correspondants locaux, pour la plupart jeunes, écrivent des articles sur leur région pour la newsletter quotidienne. Les jeunes fondateurs ne veulent pas que leur idée soit perçue comme un projet suisse, ni comme de la propagande pour Bruxelles. «Nous croyons en l’Europe, mais cela ne signifie pas pour autant que nous croyons en l’UE», explique Julius Fintelmann. À travers leurs articles, ils veulent montrer que les thèmes abordés dans chaque pays sont également des thèmes européens.