Aujourd’hui en Suisse

Les temps sont durs pour l’emmental, l’un des fromages suisses les plus connus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales. Déjà confrontés à une chute de vente et à une hausse des coûts de production, les producteurs suisses d’emmental peinent à protéger leur appellation .

Avec une appellation protégée, il ne serait plus possible de produire ce fromage à l’étranger sous le nom d’emmental, qui se nomme ainsi parce qu’il est originaire de la vallée de la rivière Emme, dans le canton de Berne. Mais les pays qui fabriquent aussi ce fromage, principalement l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Autriche et la Pologne, ne veulent pas entendre parler d’appellation protégée.

À leurs yeux, le terme «emmental» est un terme générique utilisé depuis longtemps et ne doit pas être réservé à la Suisse. La résistance vient en particulier de l’Autriche, qui produit quelque 14’000 tonnes d’emmental par année. Le journal populaire Kronen Zeitung a même récemment parlé de «guerre du fromage» entre les deux pays.

La Commission européenne a donné raison aux pays producteurs européens et estimé qu’ils pouvaient continuer à utiliser l’appellation. Mais la Suisse a déposé un recours et c’est désormais à la Cour de justice de l’Union européenne de trancher.