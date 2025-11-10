Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Entre une forte baisse du nombre de naissances et des inquiétudes sur l’approvisionnement électrique du pays, le ton est un peu à l’inquiétude dans l’actualité suisse de ce lundi.

Également dans notre sélection des nouvelles du jour: les résultats des élections au gouvernement jurassien et la suite (certainement pas la fin) du feuilleton des négociations avec le président Trump.

Bonne lecture!