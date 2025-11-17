Aujourd’hui en Suisse

Un accord a donc été trouvé entre Berne et Washington sur les droits de douane. Les produits suisses importés aux Etats-Unis seront taxés à hauteur de 15% et non plus à 39%. Si les médias saluent l’obtention d’un accord, ils ne se montrent pas enthousiastes pour autant , à l’instar de La Liberté de Fribourg, qui parle de «victoire à la Pyrrhus». Même ton d’ailleurs dans certains médias étrangers, comme Le Monde qui estime que la Suisse a signé «une paix au goût amer».

De manière générale, le sentiment premier est celui du soulagement. La diminution des droits de douane permettra en effet à l’industrie suisse d’exportation de souffler un peu. Le taux de 39%, l’un des plus élevés appliqués par Washington, constituait clairement un gros handicap pour les produits suisses. En le ramenant à 15%, l’industrie suisse sera désormais placée à la même enseigne que l’industrie européenne. Ce n’est certes pas idéal, mais c’est un progrès.

Mais l’effet d’annonce étant passé, les médias de ce lundi se penchent en détail sur le contenu de l’accord. Et force est de constater que c’est cette fois un sentiment de méfiance qui domine, comme le résume bien le Tages-Anzeiger: «l’accord avec les Etats-Unis contient des points sensibles que le gouvernement minimise». Les médias relèvent notamment que la Suisse devra reconnaître les normes américaines en matière de voitures, s’engager à ne pas taxer de manière spécifique les géants américains de la tech, importer davantage de produits agricoles controversés (comme le poulet chloré) et s’aligner éventuellement sur les sanctions américaines.

Les médias relèvent enfin que cet accord n’est pas gravé dans le marbre. Il ne s’agit pour le moment que d’une déclaration d’intention et les négociations pourraient être encore longues compte tenu des exigences américaines. Et surtout, il faut compter avec l’humeur quelque peu changeante du locataire de la Maison-Blanche.

Par ailleurs, UBS discuterait actuellement avec les autorités américaines d’un éventuel déménagement de son siège aux États‑Unis, en réaction aux nouvelles exigences de fonds propres imposées par la Confédération (23 milliards de dollars supplémentaires). Le Financial Times rapporte que le président du conseil d’administration d’UBS Colm Kelleher est en contact depuis plusieurs mois avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent, et que le gouvernement Trump ne serait pas opposé à cette option. UBS dément officiellement tout projet de départ et affirme vouloir rester une banque mondiale basée en Suisse.