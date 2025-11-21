Aujourd’hui en Suisse

«I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis». Tout le monde se souvient de cette phrase désormais mythique prononcée en 2018 par Guy Parmelin. Depuis, le niveau d’anglais du ministre de l’Économie semble s’être notablement amélioré. En revanche, les progrès de la population suisse dans la langue de Shakespeare sont plus modestes .

Commençons par la bonne nouvelle: le niveau d’anglais des jeunes adultes suisses a augmenté pour la première fois depuis quatre ans, selon la multinationale EF (Education First), qui évalue les compétences en anglais comme langue étrangère auprès de plus de 2,2 millions d’adultes dans 123 pays. Dans l’ensemble, les connaissances des Suisses sont jugées «bonnes».

Cependant, la Suisse ne brille pas en comparaison internationale. Le pays ne pointe qu’au 30e rang mondial et au 22e rang européen. Les pays sur les trois marches du podium sont, dans l’ordre, les Pays-Bas, la Croatie et l’Autriche. Comme souvent dans ce genre de classement, les pays germaniques et nordiques présentent un bon niveau d’anglais, alors que les pays latins sont souvent des «cancres», à l’exception du Portugal (6e rang mondial) et de la Roumanie (11e).

Cette différence se retrouve aussi en Suisse, la Suisse alémanique obtenant comme d’habitude des résultats nettement supérieurs à ceux de la Suisse romande et du Tessin. Selon le classement, le canton où l’on maîtrise le mieux l’anglais est Bâle-Ville, suivi de Zoug et Saint-Gall. Les trois pires sont Genève, Neuchâtel et le Tessin, qui ferme la marche. Enfin, les tests EF montrent que les Suisses s’en sortent mieux en matière de compréhension que d’expression, tant à l’écrit qu’à l’oral.