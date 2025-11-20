La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Musée romain de Lausanne-Vidy a été cambriolé

Keystone-SDA

Le Musée romain de Lausanne-Vidy a été cambriolé. Deux individus ont pénétré mardi dans le bâtiment peu avant sa fermeture et ont emporté plusieurs dizaines de pièces d'or à valeur archéologique après avoir immobilisé le gardien. Les auteurs sont toujours en fuite.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «A ce stade, un inventaire est en cours afin de déterminer le nombre exact de pièces dérobées et d’identifier d’éventuels autres biens manquants. S’agissant d’objets à valeur archéologique, le montant du préjudice n’est pour l’heure pas établi», a indiqué jeudi la police municipale lausannoise. Le musée a été fermé mercredi pour les besoins de l’enquête et a réouvert jeudi.

Selon les premiers éléments de l’enquête, juste avant la fermeture de l’établissement prévue à 18h00 et à un moment où les derniers visiteurs avaient quitté les lieux, deux individus ont agressé et immobilisé le gardien. Ils ont ensuite fracturé une vitrine sécurisée et se sont emparés de plusieurs pièces d’or qui y étaient exposées, relate la police.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision