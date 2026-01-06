Aujourd’hui en Suisse

À la suite de l’incendie dramatique de Crans-Montana, le Conseil communal a informé aujourd’hui, lors d’une conférence de presse et dans un communiqué, de l’état des investigations en cours. Au cœur des préoccupations: des lacunes dans les contrôles de protection incendie et les premières mesures immédiates décidées .

Selon le Conseil communal, le bar où la tragédie s’est déroulée n’avait plus fait l’objet d’un contrôle de protection incendie depuis 2019. Des inspections avaient eu lieu en 2016, 2018 et 2019, au cours desquelles des «modifications concrètes» avaient été exigées. Depuis 2020, aucune vérification supplémentaire n’a été effectuée, alors même que la loi valaisanne impose un contrôle annuel. «Nous n’avons aujourd’hui aucune explication à cela», a déclaré le président de la commune, Nicolas Féraud. La justice devra déterminer qui porte la responsabilité.

Selon les autorités d’enquête, l’incendie de la nuit de la Saint-Sylvestre, qui a fait 40 morts et 116 blessés, aurait vraisemblablement été déclenché par l’utilisation de feux de Bengale qui ont enflammé le plafond. Des défauts dans le plafond antibruit n’avaient pas été relevés lors des précédents contrôles. Ce soir-là, des issues de secours existaient et auraient dû être vérifiées par le personnel de sécurité. Déterminer si elles étaient réellement dégagées et utilisables fait partie des investigations en cours. Quant aux exploitants du bar, Nicolas Féraud a estimé qu’ils avaient fait preuve d’une «négligence extrême» et accepté des risques injustifiables.

Interrogé sur les appels à la démission, le président de la commune a déclaré: «Il ne s’agit pas de démissionner, on n’abandonne pas le navire qui coule.» Il a évoqué une charge immense et la nécessité de porter «toute sa vie» le deuil des familles touchées. La commune a décidé d’interdire les objets pyrotechniques dans les espaces fermés sur l’ensemble de son territoire. Elle a également mandaté un bureau spécialisé externe pour contrôler les bâtiments publics.