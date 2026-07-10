Aujourd’hui en Suisse

Avant même le sommet du G7 organisé à Évian, en France, une question était sur toutes les lèvres: Paris participerait-il aux frais de sécurité engagés par la Suisse? Trois semaines après la rencontre, la réponse est tombée: la France refuse de contribuer.

Interrogé par la SRF, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique que les négociations sur une participation française aux coûts ont échoué. «La Suisse et la France ne sont pas parvenues à s’entendre sur une contribution française aux frais de sécurité», précise le DFAE.

On s’en souvient: pour assurer la sécurité du sommet du G7, des policiers venus de nombreux cantons avaient été déployés à Genève, tandis que 4000 soldats avaient été mobilisés et que les contrôles aux frontières avaient été renforcés. Les manifestations étant interdites côté français, où les dirigeants du G7 se réunissaient à Évian, la grande mobilisation altermondialiste avait eu lieu à Genève. Elle avait été marquée par des violences et des dégradations.

Si le DFAE indique que les discussions avec la France se poursuivent, il semble avoir peu d’espoir de voir Paris revenir sur sa position. Le département écrit ainsi que «les chances d’une participation française aux coûts de sécurité sont faibles». La Suisse pourra au moins se consoler avec ceci: à l’invitation de la France, le président de la Confédération Guy Parmelin avait participé au dîner de gala du G7.