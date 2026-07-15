Aujourd’hui en Suisse
Suisses du monde, bonjour,
La Suisse est le château d'eau de l'Europe. Je me souviens d'avoir appris cette information rassurante sur les bancs de l'école. L'eau est un bien précieux qu'il convient d'économiser, mais en Suisse, nous disait-on, les réserves sont amplement suffisantes.
J’approche aujourd’hui de la quarantaine et le constat est différent. Même ici, l'eau commence à manquer, avec des conséquences concrètes dont nous parlerons dans cette lettre d'information.
Bonne lecture,
Des restrictions en matière de consommation d’eau, des vaches qui quittent prématurément l’alpage et des alpinistes en danger: les médias examinent les conséquences de l’une des pires sécheresses jamais enregistrées en Suisse.
La Suisse connaît l’un des déficits de précipitations les plus sévères depuis le début des relevés en 1864. De nombreux cantons et communes limitent les prélèvements d’eau, l’arrosage ou le remplissage des piscines pour protéger les cours d’eau et les nappes phréatiques. Les poissons aussi souffrent: pour les protéger, des pêches de sauvetage sont organisées. Le canton de Soleure a même décidé d’interdire la baignade dans certains cours d’eau, tandis que d’autres autorités misent sur la sensibilisation.
La sécheresse se manifeste également sur les alpages. L’eau et le fourrage viennent déjà à manquer, obligeant certains agriculteurs à redescendre en plaine avec leur bétail plus tôt que prévu et parfois même à abattre plus d’animaux. Les réactions politiques n’ont pas tardé: le conseiller national de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) Ernst Wandfluh compte déposer une motion pour inciter la Confédération à investir dans des réservoirs d’eau supplémentaires dans les régions de montagne.
«Le Cervin sera encore là l’année prochaine.» Par ces mots, Pierre Mathey, secrétaire général de l’Association suisse des guides de montagne, recommande aux alpinistes de reporter les ascensions prévues cet été. Dans ce cas, c’est la chaleur et le manque de neige qui posent problème: les chutes de pierres se multiplient, menaçant même les alpinistes les plus chevronnés.
Le durcissement de la «Lex Koller», qui prévoit de limiter l’accès des acheteurs étrangers au marché immobilier suisse, ressort fragilisé de la consultation. La réforme divise le monde politique et l’économie, alors que son efficacité ne convainc pas.
La réforme de la loi visant à limiter l’achat de biens immobiliers par des étrangers met d’accord les partis aux extrémités du spectre politique. Le Parti socialiste et l’UDC saluent le projet qui veut renforcer les restrictions pour répondre à la crise du logement. Ils estiment que le capital étranger dans le marché immobilier attise la flambée des prix.
En revanche, les partis et associations proches du monde des affaires craignent de graves répercussions. Le Parti Vert’libéral craint notamment un affaiblissement de l’attractivité du pays, alors que le Centre y voit des risques considérables pour la place économique, le marché immobilier et le tourisme. Le Groupement suisse pour les régions de montagne, lui aussi, juge le projet contre-productif.
Plus embarrassant pour le gouvernement, l’analyse d’impact qu’il avait lui-même commandée aboutit à un constat sévère. Elle conclut que les mesures proposées «ne sont pas de nature à atténuer de manière significative, d’une quelconque façon, les problèmes du marché du logement. Il existe au contraire un risque que ces problèmes soient encore aggravés.» Au vu de ces conclusions, certaines voix accusent le Conseil fédéral d’avoir davantage cherché à envoyer un signal politique en vue de la votation sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» qu’à répondre à la crise du logement.
En Thaïlande, dans les Caraïbes, en Hongrie ou encore en Espagne: de plus en plus de Suisses optent pour l’expatriation à la retraite, souvent pour des raisons financières, mais pas seulement. Le média en ligne 20 Minuten s’intéresse aujourd’hui au parcours de sept d’entre eux.
«En Suisse, je tomberais dans la pauvreté. Ici, je possède quatre voitures.» Helmut, retraité suisse installé en Hongrie, explique pourquoi il a quitté la Suisse. Si 20 Minuten s’intéresse à ces retraités expatriés, c’est aussi parce qu’ils se trouvent au cœur de l’actualité: l’AVS a versé 40 millions de francs en trop à l’étranger, certains décès ou départs n’ayant pas été annoncés.
D’autres témoignages montrent que les motivations ne sont pas uniquement financières. «En Europe, on met tout simplement les personnes âgées de côté. Ici, ce n’est pas encore le cas», affirme Alfred, 66 ans. Il vit en Thaïlande depuis huit ans avec son épouse d’origine thaïlandaise.
Cependant, tout n’est pas rose lorsque l’on déménage à l’autre bout du monde. Markus, 67 ans, qui a lui aussi émigré en Thaïlande afin d’éviter de devoir demander des prestations complémentaires en Suisse, peine à apprendre la langue et ne compte pour l’instant que très peu de contacts sociaux en dehors de son mari.
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