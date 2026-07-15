Aujourd’hui en Suisse

Le durcissement de la «Lex Koller», qui prévoit de limiter l’accès des acheteurs étrangers au marché immobilier suisse, ressort fragilisé de la consultation. La réforme divise le monde politique et l’économie, alors que son efficacité ne convainc pas.

La réforme de la loi visant à limiter l’achat de biens immobiliers par des étrangers met d’accord les partis aux extrémités du spectre politique. Le Parti socialiste et l’UDC saluent le projet qui veut renforcer les restrictions pour répondre à la crise du logement. Ils estiment que le capital étranger dans le marché immobilier attise la flambée des prix.

En revanche, les partis et associations proches du monde des affaires craignent de graves répercussions. Le Parti Vert’libéral craint notamment un affaiblissement de l’attractivité du pays, alors que le Centre y voit des risques considérables pour la place économique, le marché immobilier et le tourisme. Le Groupement suisse pour les régions de montagne, lui aussi, juge le projet contre-productif.

Plus embarrassant pour le gouvernement, l’analyse d’impact qu’il avait lui-même commandée aboutit à un constat sévère. Elle conclut que les mesures proposées «ne sont pas de nature à atténuer de manière significative, d’une quelconque façon, les problèmes du marché du logement. Il existe au contraire un risque que ces problèmes soient encore aggravés.» Au vu de ces conclusions, certaines voix accusent le Conseil fédéral d’avoir davantage cherché à envoyer un signal politique en vue de la votation sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» qu’à répondre à la crise du logement.