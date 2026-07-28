Aujourd’hui en Suisse

Quelque 400 personnes ont manifesté leur solidarité à Untersiggenthal , dans le canton d’Argovie, envers les victimes d’une affaire de viols présumés qui aurait duré plusieurs années. Le dossier prend une dimension nationale et alimente le débat sur la protection des victimes et la responsabilité des autorités.

Lors de la veillée, les participants ont réclamé une enquête transparente ainsi qu’un meilleur accompagnement des victimes de violences sexuelles. La mobilisation avait été organisée par les Femmes socialistes argoviennes. Les deux principales victimes présumées étaient également présentes et ont remercié le public pour son soutien.

Le ministère public accuse un ancien député UDC au Grand Conseil argovien d’avoir administré des substances incapacitantes à trois femmes, dont sa compagne de l’époque et la fille mineure de celle-ci, avant de les agresser sexuellement et de filmer les faits. Il requiert une peine de prison à vie. Le prévenu conteste les principales accusations. La présomption d’innocence s’applique.

Sur le plan politique, l’affaire suscite également des critiques en raison du traitement réservé aux victimes. Après l’arrestation du prévenu, deux victimes polonaises ont perdu leur soutien financier et les autorités cantonales ont ordonné leur renvoi. L’affaire a ravivé les appels à un renforcement de la protection des victimes, en particulier pour les personnes dont le statut de séjour est précaire. Indépendamment de ce dossier, le Conseil national a approuvé en juin la révision de la loi sur l’aide aux victimes.