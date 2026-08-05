Aujourd’hui en Suisse

Les pêcheurs, comme ici sur le lac de Constance, figurent parmi les catégories professionnelles les plus préoccupées par la sécheresse prolongée.

La période de canicule et de sécheresse qui touche la Suisse se fait sentir de la plaine jusqu’en haute montagne , avec des conséquences qui affectent aussi bien les poissons que les skieurs, même si elles ne se manifestent évidemment pas de la même manière.

«Nous nous dirigeons vers la plus grande hécatombe de poissons de tous les temps», affirme à 20 Minutes le coprésident de l’Association des pêcheurs du canton de Lucerne, l’une des nombreuses organisations à avoir tiré la sonnette d’alarme face à l’assèchement des cours d’eau et à l’élévation de la température de l’eau à des niveaux incompatibles avec la vie piscicole. Depuis plusieurs semaines, des pêches de sauvetage sont menées dans plusieurs cantons afin de déplacer les poissons vers des zones plus fraîches et mieux alimentées en eau.

Un autre signe des difficultés provoquées par cet été chaud et sec vient des pistes de ski. La fonte des glaciers est telle que les remontées mécaniques de Zermatt ont dû suspendre les activités de ski d’été sur le glacier du Théodule. Une dérogation a toutefois été accordée à l’équipe nationale suisse de ski, dont les membres peuvent poursuivre leur entraînement, mais dans des conditions loin d’être idéales.

«Des étés comme celui-ci ont des effets catastrophiques sur les glaciers […] et, à long terme, il est clair que le ski d’été est voué à disparaître», a déclaré à la RTS Christophe Lambiel, géomorphologue, enseignant et chercheur à l’Université de Lausanne.