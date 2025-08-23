La semaine en Suisse

Certaines marques suisses peinent à s’adapter à la taxe de 39% imposée par les États-Unis sur les importations de produits helvétiques.

Le calme semble revenu sur le front des tarifs douaniers de Donald Trump – pas de secousses majeures cette semaine , pour une fois – mais les Suisses continuent de se demander: «Pourquoi nous?»

«Pourquoi Donald Trump taxe-t-il si lourdement la Suisse?», se demandait un podcast diffusé par la RTS. Pour Cédric Dupont, professeur de relations internationales à l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, cette décision reste difficile à expliquer. «Il n’y a aucune réalité économique qui justifie ce taux de 39%», a-t-il déclaré mercredi. «C’est probablement un coup de tête de Donald Trump, pour des raisons qui nous échappent encore largement.»

Lundi, nous rapportions que des marques suisses comme Victorinox, fabricant du célèbre couteau suisse, peinent à s’adapter à la taxe de 39% imposée par les États-Unis sur les importations de produits helvétiques. En plus de la hausse des prix, certaines entreprises envisagent de délocaliser leurs activités hors de Suisse. Mais même en cas de délocalisation, les droits de douane «font mal» témoigne l’entreprise Stadler rail, déjà présente aux Etats-Unis depuis une décennie.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton estime que la Suisse devrait serrer les dents et attendre. «En appliquant des contre-taxes, la Suisse ne ferait que punir sa propre population», a-t-il déclaré au Blick, soulignant que les droits de douane voulus par Donald Trump font l’objet d’un examen par la justice. «Beaucoup pensent qu’un jugement pourrait être rendu avant la fin de l’année, et qu’il s’agirait d’un jugement qui invaliderait les droits de douane, a-t-il ajouté. Trump devra alors recommencer à zéro.»