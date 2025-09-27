La semaine en Suisse

Lundi, plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont reconnu l’État de Palestine à l’ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York.

«Chaque État qui a décidé de reconnaître ou non la Palestine a naturellement élaboré son propre récit pour justifier son choix», a déclaré Ignazio Cassis à la radio publique RSI, mercredi depuis New York. «La Suisse reste cohérente avec sa position: reconnaître la Palestine parce qu’elle souhaite une solution à deux États, mais uniquement lorsqu’il y aura une feuille de route claire pour la paix, permettant aux deux États de coexister pacifiquement.»

Interrogé sur l’éventuel décalage entre l’opinion publique suisse, choquée par la catastrophe humanitaire à Gaza, et l’inaction perçue du gouvernement en ce qui concerne la reconnaissance de la souveraineté palestinienne, Ignazio Cassis a rétorqué que l’exécutif était «loin d’être inactif». Il a assuré que la Suisse «faisait plus que la grande majorité des pays» sur les plans humanitaire et diplomatique. «En Suisse, il y a un narratif qui, selon moi, ne reflète pas la réalité.»

À la télévision publique RTS, le ministre des Affaires étrangères a admis que reconnaître la Palestine serait «un acte symbolique et politique qui peut donner de l’espoir». Mais il estime préférable de garder ce levier pour le moment «où un plan de paix sera sur la table afin de pouvoir donner une incitation majeure». Et de conclure que si la Suisse veut «être utile au monde, la meilleure solution est celle que le Conseil fédéral a choisie».